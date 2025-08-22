IHSG Continuar corrección, consulta recomendaciones de acciones seleccionadas de los analistas

Viernes 22 de agosto de 2025 – 08:26 Wib
Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) estimado para experimentar correcto Continuó en la negociación el viernes 22 de agosto de 2025. En la sesión anterior, el JCI cerró un 0,67 por ciento a 7,890.71.
Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que IHSG no logró mantener el impulso positivo formado el miércoles 20 de agosto de 2025. Cuando el índice rompió el punto de apoyo menor en 7,893 el jueves 21 de agosto de 2025.
«Por lo tanto, el JCI tiene el potencial de llenar el vacío en 7,800-7,835 hoy, a menos que el JCI penetre por encima de 7,932», dijo Ivan de su investigación, el viernes 22 de agosto de 2025.
Los puntos de apoyo de JCI están en el área de 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que la resistencia apunta en el área de 7,932, 8,025 y 8,102.
Ivan también dijo que varias acciones predichas tuvieron un buen desempeño en la negociación actual. Recomendaciones de stock Pothental Cuan es el corte para inversor Presta atención a incluir:
PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 1.920
PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)
- Recomendaciones: Compre sobre debilidad
- Área de compra: 1.140-1,180
- Precio objetivo: 1.340
PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)
- Recomendaciones: compra acumulativa
- Área de compra: 2.700-2,770
- Precio objetivo: 3,080
PT Astra International TBK (ASII)
- Recomendación: Comercio Comprar
- Área de compra: 5,300-5,400
- Precio objetivo: 5,600
PT Bank Asia Central TBK (BBCA)
- Recomendaciones: Hold
- Precio objetivo: 8,775
