IHSG Continuar corrección, consulta recomendaciones de acciones seleccionadas de los analistas

Yakarta, Viva – Índice de precios de acciones compuestas (Ihsg) estimado para experimentar correcto Continuó en la negociación el viernes 22 de agosto de 2025. En la sesión anterior, el JCI cerró un 0,67 por ciento a 7,890.71.

Analista Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova dijo que IHSG no logró mantener el impulso positivo formado el miércoles 20 de agosto de 2025. Cuando el índice rompió el punto de apoyo menor en 7,893 el jueves 21 de agosto de 2025.

«Por lo tanto, el JCI tiene el potencial de llenar el vacío en 7,800-7,835 hoy, a menos que el JCI penetre por encima de 7,932», dijo Ivan de su investigación, el viernes 22 de agosto de 2025.

Los puntos de apoyo de JCI están en el área de 7,739, 7,660 y 7,559. Mientras que la resistencia apunta en el área de 7,932, 8,025 y 8,102.

Ivan también dijo que varias acciones predichas tuvieron un buen desempeño en la negociación actual. Recomendaciones de stock Pothental Cuan es el corte para inversor Presta atención a incluir:

PT Alamri Recursos Indonesia TBK (Adro)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 1.920

PT AKR CORPORDO TBK (AKRA)

Recomendaciones: Compre sobre debilidad

Área de compra: 1.140-1,180

Precio objetivo: 1.340

PT ANEKA TAMBANG TBK (ANTM)



Un empleado muestra el oro antam vendido en Pt Aneka Tambang (Antam) (Antam) (Ilustración fotográfica)

Recomendaciones: compra acumulativa

Área de compra: 2.700-2,770

Precio objetivo: 3,080

PT Astra International TBK (ASII)

Recomendación: Comercio Comprar

Área de compra: 5,300-5,400

Precio objetivo: 5,600

PT Bank Asia Central TBK (BBCA)

Recomendaciones: Hold

Precio objetivo: 8,775