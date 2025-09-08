IHSG colapsó en el cierre de la negociación de hoy, ¿las noticias de Sri Mulyani fueron enfatizadas por reorganización?

Yakarta, Viva – El índice de precios de acciones compuestas (CSPI) cayó 100.50 puntos o 1.28 por ciento al cierre de la negociación el lunes 8 de septiembre de 2025. La corrección aguda provocó que un índice nacional cayera al nivel de 7,766.85.

El declive ocurrió después de que el Ministro de Estado (Mensesneg), Praseteto Hadi, anunció que el presidente Prabowo Subianto remodelaría (remodelación) Ministros en el gabinete rojo y blanco el lunes por la tarde, 8 de septiembre de 2025. Los cambios en las filas de los ministros se basan en la consideración de la evaluación del rendimiento del gabinete.

Citado de VIVAPraseteto dijo que varios ministerios que experimentarían una reorganización incluyeron el Ministerio de Coordinación de Política y de Seguridad (Kemenpolkam), el Ministerio de Finanzas (Kemenkeu), el Ministerio de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios, el Ministerio de Cooperativas y el Ministerio de Jóvenes y Deportes. Posición de significado Ministro de Finanzas Sri Mulyani Como el tesorero del estado será desplazado después de ocupar el cargo desde la era del presidente Joko Widodo.

«En la tarde de esta tarde se instalará en el Palacio del Estado», dijo Praseteto al equipo de medios.



Ministro de Estado Praseteto Hadi y Seskab Teddy Indra Wijaya

El JCI, que originalmente se movía de lado en el rango de 7,929 a 7,889, inmediatamente se sumergió libremente a 7,766, que era la posición más baja. El valor de la transacción se registró a Rp 20.20 billones con una frecuencia de transacción de 2.23 millones de veces.

«Anteriormente, el índice tendía a moverse en un territorio positivo, pero junto con la presencia de noticias de reorganización sobre varios ministros, incluido el Ministro de Finanzas, lo que hace que el índice se debilite principalmente debido a la presión sobre las acciones bancarias», el analista de Phintraco Sekuritas en su informe el lunes 8 de septiembre, 2025.

Además, los analistas de Phintraco Sekuritas destacan reacción El mercado ocurre debido a las preocupaciones sobre la incertidumbre y los cambios en la política económica. Se espera que los inversores examinen qué políticas tomarán los nuevos funcionarios, ya sea de acuerdo con las expectativas del mercado y tenga un impacto positivo en la economía.

Si bien técnicamente, existe una pendiente negativa amplia y RSI estocástica tiene el potencial de la cruz de la muerte en el área de pivote. JCI no puede sobrevivir por encima del nivel de MA20 alrededor de 7842.

La mayoría del sector de acciones también se incendió. El sector Cyclikasl colapsó el 2,48 por ciento, el sector financiero se erosionó un 2,29 por ciento, el sector de infraestructura debilitó el 2.07 por ciento, el sector de la tecnología se redujo 1.90 por ciento, el sector inmobiliario perdió 1.49 por ciento, el sector energético debilitó el 0,96 por ciento, el sector de transporte cayó 0.75 por ciento y el sector de salud fue 0.40 por ciento.

Por el contrario, el sector de la materia prima (material básico) disparó 0.77 por ciento seguido del aumento en el sector industrial en un 0.15 por ciento y no cíclico se disparó 0.07 por ciento.

Basado en la observación de llevar a cabo Stockbit, varias acciones lograron hacer sobretensiones significativas en medio de la fuerte corrección de la JCI. Las acciones de los principales ganadores en la junta de negociación principal hoy incluyen:

PT Hotel Fitra International TBK (Fitt)

Las acciones de FITT dispararon 25 por ciento o 92 por ciento y cerraron en 460 posiciones.

Lion Metal Works TBK (Lion)

Las acciones de Lion aumentaron en un 25 por ciento o 88 puntos a 440.

PT Tunas Alfin TBK (TALF)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de TALF del 25 por ciento o 86 puntos al nivel de 430.

PT CAKRA BUANA RECURSOS ENERGI TBK (CBRE)

Las acciones de CBRE siguen un aumento de 24.86 por ciento o 90 puntos a 452.

PT Curate Depo Building TBK (DEPO)

Las acciones de Depo subieron un 24 por ciento o 48 puntos a 248.