IHSG cerró perdiendo 30 puntos, pero estas tres acciones se mantienen fuertes como las principales ganadoras

Jacarta – Índice de precios de acciones compuesto (IHSG) se hundió en la zona roja al cierre de la jornada del lunes 13 de octubre de 2025. JCI cayó 30,66 puntos o un 0,37 por ciento hasta el nivel de 8.227,20.

Basado en el seguimiento VIVA De bit de stockel movimiento del índice interno está en el rango de 8.133-8.288. El valor de la transacción en el mercado regular registró un valor nominal de 23,72 billones de IDR con una frecuencia de transacción de 2,85 millones de veces.

Varios sectores financieros experimentaron una drástica caída del 1,52 por ciento. Luego, el sector inmobiliario cayó un 1,47 por ciento, el sector de infraestructura se contrajo un 1,44 por ciento, el sector cíclico cayó un 0,94 por ciento y el sector industrial cayó un 0,48 por ciento.

Por el contrario, el sector del transporte se disparó un 2,58 por ciento tras un rápido aumento en el sector energético del 1,51 por ciento y el sector de materias primas aumentó un 1,23 por ciento. Luego, el sector no cíclico saltó un 0,94 por ciento y el sector de salud y tecnología subió un 0,07 por ciento.

Los analistas de Phintraco Sekuritas ven que la mayoría de las correcciones de la JCI están en línea con la caída del índice bursátil asiático debido al sentimiento negativo de guerra comercial La relación entre Estados Unidos (EE.UU.) y China volvió a calentarse después de que el presidente Donald Trump dijera que impondría aranceles de importación adicionales del 100 por ciento a los bienes originarios del país de Xi Jinping a partir del 1 de noviembre de 2025.

Técnicamente, el indicador estocástico RSI se acerca a la zona de sobrecompra y el histograma MACD positivo se está estrechando. Sin embargo, JCI aún se mantiene por encima del nivel MA5 en alrededor de 8.214.

Además, los analistas de Phintraco Sekuritas informaron que las acciones lograron registrar el mayor salto de precio. Los siguientes tres emisores de acciones se encuentran entre los principales ganadores, incluidos:

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Alfamart (Ilustración) Foto : Documentación de PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk

Las acciones de AMRT registraron una ganancia del 7,73 por ciento o 150 puntos y cerraron en 2.090.

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Las acciones de MEDC subieron un 3,02 por ciento o 45 puntos a 1.535.

Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA)

Las acciones de JPFA aumentaron un 2,86 por ciento o 60 puntos a 2.160.