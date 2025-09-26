IHSG cerró Mighty antes del fin de semana, la cancelación de los impuestos al consumo de cigarrillos exhaló un sentimiento positivo

Yakarta, Viva – El índice de precios de acciones compuestas (CSPI) se eleva al cierre de la negociación del viernes. 26 de septiembre de 2025. JCI fortalecido 0.73 por ciento o 58.67 puntos a 8,099.33.

Basado en el monitoreo VIVA En Stockbit, el JCI había tocado el área más baja en 8.035, mientras que la posición más alta logró penetrar el nivel de 8.099. El valor de la transacción en el mercado regular alcanzó RP 17.21 billones con una frecuencia de compra y venta de hasta 2.16 millones de veces.

Casi todos los sectores de existencias compactos verdes fueron liderados por un aumento rápido en el sector de la materia prima (base de material) en un 2,84 por ciento y luego el sector no cíclico aumentó un 1,73 por ciento y el sector tecnológico aumentó 1.38 por ciento. El sector de la salud aumentó 1.07 por ciento, el sector industrial se disparó 1.06 por ciento, el sector de infraestructura disparó 1.03 por ciento, el sector energético fortaleció un 0,95 por ciento, el sector cíclico aumentó un 0,54 por ciento y el sector financiero aumentó un 0,52 por ciento.

Por el contrario, el sector de la propiedad y el transporte cayó en la zona roja. Cada uno disminuyó a 0.37 por ciento y 1.48 por ciento.



Movimiento JCI en la Bolsa de Indonesia. Foto : Entre fotos/M Agug Rajasa

El analista de Phintraco Sekuritas destacó el rebote de varias acciones basadas en productos minerales y el fortalecimiento de las acciones de cigarrillos se convirtió en un contribuyente al fortalecimiento de la CSPI. Refuerzo Otros son el decreto del Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa insistió en que no elevaría impuesto sobre el cigarrillo al año que viene.

El Ministro de Finanzas, Purbaya, también dijo que limpiaría el mercado ilegal de cigarrillos, incluidos los bienes ilegales del extranjero y en el país. El Ministerio de Finanzas creará un sistema especial para la industria de productos de tabaco para centralizar la industria de los cigarrillos, por lo que se espera que evite los cigarrillos ilegales porque las pequeñas industrias también pagan impuestos especiales.

«Técnicamente, el indicador RSI estocástico se mueve hacia el pivote después de experimentar una cruz de muerte. Histograma MACD comenzó a debilitarse a pesar de que todavía estaba en un área positiva a pesar de que el JCI pudo sobrevivir por encima del nivel de MA5», el analista de Phintraco Sekuritas fue citado a partir de la declaración escrita el viernes 26 de septiembre de 2025.

Phintraco Sekuritas también reportó tres emisores de acciones con un salto de precio drástico para que llegó al máximo ganador en la junta de LQ45, de la siguiente manera:

PT Merdeka Materiales de batería TBK (MBMA)

Las acciones de MBMA registraron un aumento del 25 por ciento o 116 puntos y cerraron al nivel de 580.

PT Merdeka Gold Gold TBK (MDKA)

Las acciones de MDKA dispararon a 7.25 por ciento o 150 puntos a 2,220.

Unilever Indonesia TBK (UNVR)

Los resultados positivos también fueron registrados por acciones de UNVR de 5.48 por ciento o 95 puntos a 1,830.