IHSG cerró de manera intensiva, las acciones de los ganadores bancarios dominaron el banco

Yakarta, Viva – índice de precios Existencias CombinaciónIhsg) Cerrar el comercio en la zona verde a pesar de que es inferior a la primera sesión. Ihsg fortificado 0.64 por ciento o 48.90 puntos a 7,747.90 al cierre de la negociación el jueves 11 de septiembre de 2025.

Basado en la observación a través de Stockbit, el movimiento del índice está dentro del área de 7,742-7,819. Al plantear el valor de la transacción en todos los mercados (todos los mercados), alcanzó RP 18.63 billones, mientras que la frecuencia de transacción fue de 1.97 millones.

La mayoría del elegante sectorial liderado por el fortalecimiento del sector financiero aumentó un 1,93 por ciento con el sector de la salud fortaleció un 1,37 por ciento. Luego, el sector de transporte se disparó 1.15 por ciento, el secto no cíclico aumentó un 0,99 por ciento, el sector inmobiliario aumentó un 0,76 por ciento, el sector industrial disparó 0,67 operaciones y el sector cíclico aumentó un 0,24 por ciento.

Por el contrario, el sector de la materia prima cayó un 0,42 por ciento. La corrección también alcanzó el sector energético en un 0.50 por ciento y el sector tecnológico se redujo al 0.33 por ciento.

«Muévalo inquietud «La perspectiva de la economía y las mejores condiciones políticas y de seguridad, lo que hace que el CSPI continúe fortaleciéndose», dijo el analista de Phintraco Sekuritas citado por su investigación el jueves por la tarde, 11 de septiembre de 2025.

Técnicamente, el indicador RSI estocástico forma una cruz dorada en el área de sobreventa y comienza un estrechamiento de la pendiente negativa MACD. Aun así, hay una presión de venta sobre el volumen y el JCI todavía está por debajo del MA20.

En la investigación, Phintraco Sekuritas informó que tres acciones emisores sentados en las filas de los principales ganadores, incluyendo:

PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (BBNI)

BNI proporciona efectivo que asciende a RP21 billones durante el período de Lebaran

Las acciones de BBNI dispararon 7.80 por ciento o 320 puntos hasta que lograron penetrar el área de 4,420.

PT JAPFA COMFEED Indonesia TBK (JPFA)

Las acciones de JPFA subieron a 6.50 por ciento o 115 puntos y cerraron al nivel de 1.885.

PT Bank Syariah Indonesia TBK (Bris)

Bris Shares registró un fortalecimiento de 6.40 por ciento o 160 puntos a 2,660.