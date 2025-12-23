IHSG cerró con una caída del 0,71 por ciento, los sectores inmobiliario y financiero se convierten en la principal presión

Jacarta – índice de precios Acciones Combinación (IHSG) cayó un 0,71 por ciento o 61,06 puntos al cierre de la jornada del martes 23 de diciembre de 2025. La corrección provocó que el JCI cayera al nivel de 8.584,78.

Basado en orientación VIVA De Stockbitel movimiento JCI colapsó hasta alcanzar el nivel de 8.572 mientras que su punto más alto logró alcanzar la posición de 8.656 en la apertura del mercado. El valor de las transacciones en el mercado regular se registró en 18,37 billones de IDR con una frecuencia de transacciones de 2,76 millones.

La peor caída se registró en el sector inmobiliario con un 1,24 por ciento, seguida de una corrección en los sectores financiero y energético del 0,81 por ciento. sector salud debilitado 0,66 por ciento, los sectores no cíclico y de transporte se contrajeron 0,45 por ciento, y el sector de materias primas se erosionó 0,37 por ciento.

Por el contrario, el sector industrial se disparó un 2,58 por ciento. El sector cíclico saltó un 2,26 por ciento, el sector tecnológico se disparó un 0,43 por ciento y el sector de infraestructura aumentó un 0,09 por ciento.

Movimiento de la JCI en la Bolsa de Valores de Indonesia. Foto : ENTRE FOTOS/M Agung Rajasa

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas dijo que el debilitamiento del índice nacional se produjo en medio de una creciente incertidumbre. También ven una presión bastante fuerte proveniente de la falta de sentimiento positivo.

«Técnicamente, el JCI volvió a cerrar por debajo de los niveles MA5 y MA20, lo que indica que el JCI ha perdido impulso alcista en el corto plazo», dijo el equipo de analistas de Phintraco Sekuritas, citado en su investigación diaria el martes 23 de diciembre de 2025.

Sin embargo, la corrección de la JCI todavía se considera relativamente saludable siempre que se mantenga por encima del nivel MA50 alrededor del nivel 8,418. El RSI estocástico se encuentra en la zona de sobreventa, pero el histograma MACD negativo se está ampliando.

Phintraco Sekuritas también informó sobre las acciones que lograron registrar los mayores saltos de precios. Los siguientes son tres emisores que ocupan la primera posición de las 45 acciones líderes (LQ45).

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Las acciones de INCO obtuvieron un aumento de dos dígitos del 12,39 por ciento o 550 puntos hasta 4.990.

PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL)

Las acciones de NCKL aumentaron un 6,10 por ciento o 65 puntos y cerraron en 1.130.

Materiales de batería PT Merdeka Tbk (MBMA)

Las acciones de MBMA subieron un 3,70 por ciento o 20 puntos hasta la posición 560.