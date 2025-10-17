IHSG cae un 2,57 por ciento, el Ministro de Finanzas Purbaya relaja su respuesta

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) en la Bolsa de Valores de Indonesia (EN) cerró bruscamente a la baja en las operaciones del viernes 17 de octubre de 2025 por la tarde. JCI cayó 209,10 puntos o un 2,57 por ciento a 7.915,66, superando el nivel psicológico de 8.000.

Ministro de Finanzas Antiguo Yudhi Sadewa respondió a este declive con calma. Dijo que las fluctuaciones son importantes en la dinámica del mercado.

«Si el índice sigue subiendo, pierden dinero, no pueden comerciar. O se mantiene estable o sigue bajando. Lo bueno es que en el medio pueden obtener ganancias», dijo Purbaya en la oficina del Ministerio de Finanzas, Yakarta, el 17 de octubre de 2025, citado por Antara.

Según Purbaya, el mercado de valores tiende a moverse según un patrón determinado, estable durante varias semanas, luego a la baja y antes de volver a subir. Considera que movimientos como este son normales porque existe un mecanismo de mercado y los intereses de los actores en él.

El ex presidente de la Corporación de Seguro de Depósitos (LPS) también cree que la euforia que se produjo en el mercado hace algún tiempo se debió a la creciente confianza de los inversores en el desempeño del gobierno. Sin embargo, cuando los precios de las acciones se consideran demasiado altos, el mercado naturalmente corregirá para dar a los inversores espacio para obtener ganancias.

«La gente del mercado es así», añadió.

Purbaya enfatizó que lo más importante es mantener las mejoras en los fundamentos de la economía nacional para que siga siendo sostenible. Con una economía fuerte, cree que la confianza del mercado se recuperará de forma natural.

«Porque cuando la economía es buena, el crecimiento de las empresas también es bueno, la rentabilidad también es buena, su valor en bolsa también aumentará», explicó.

Mientras tanto, el equipo de investigación de Phintraco Sekuritas explicó en su estudio que el debilitamiento de la JCI estuvo en consonancia con la caída de las bolsas de valores asiáticas el mismo día. JCI abrió al alza, pero cambió de dirección hacia la zona roja hasta el cierre de las operaciones.

«La JCI se debilitó en medio de los crecientes riesgos globales debido a la escalada de las tensiones de la guerra comercial entre los Estados Unidos (EE.UU.) y China, el prolongado cierre del gobierno en los EE.UU., así como la continua toma de ganancias en las acciones del conglomerado que anteriormente se habían fortalecido significativamente y respaldaron el fortalecimiento del índice», escribió el equipo de investigación de Phintraco Sekuritas.

A nivel interno, los planes de las autoridades respecto de nuevas disposiciones sobre libre flotación y medidas firmes contra la práctica de freír acciones también han provocado una recogida de beneficios por parte de los inversores. (Hormiga)