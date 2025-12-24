IHSG amenaza con volver a caer, consulte las recomendaciones de los analistas sobre acciones potencialmente rentables

Jacarta – Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) se prevé que caiga al nivel 8.510 en la sesión comercio hoy miércoles 24 de octubre de 2025. Previamente, la JCI cayó 0,71 por ciento para cerrar en 8.584,78.

Ivan Rosanova, analista de Binaartha Sekuritas, dijo que la JCI volvió a cerrar el estacionamiento debajo de la línea SMA-20. Aunque superó los 8.657, indicó una ruptura falsa.

«Por lo tanto, la JCI tiene el potencial de continuar la corrección para probar el área 8510-8550», dijo Iván citado en su investigación diaria, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Ivan fijó los niveles de soporte de la JCI en 8.493, 8.424, 8.361 y 8.255. Mientras tanto, los puntos de resistencia se encuentran en las zonas 8.742, 8.877 y 8.941.



Movimiento de la JCI en la Bolsa de Valores de Indonesia. Foto : ENTRE FOTOS/M Agung Rajasa

Además, Ivan brindó recomendaciones de acciones interesantes a las que los inversores deben prestar atención, que incluyen:

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 1,840-1,870

Precio objetivo: 1.950

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI)

Recomendación: comprar en caso de debilidad

Área de compra: 4,030-4,130

Precio objetivo: 4.600

PT Vale Indonesia Tbk (INCO)

Recomendación: compra comercial

Área de compra: 3,850-3,950

Precio objetivo: 5.450

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC)

Recomendación: Espera

Precio objetivo: 1.385