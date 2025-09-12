IHSG abrió la avaricia que tendía plano a medida que las existencias asiáticas se fortalecen

Yakarta, Viva – JCI abrió 70 puntos o 0.91 por ciento en el nivel de 7.818 en la apertura de la negociación el viernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: Sesión de JCI I aumentó 0.86 por ciento fue respaldado por un gran aumento de las acciones bancarias



Jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, CSPI tiene el potencial departamento alias oblicuo En el comercio de hoy.

«IHSG tiene el potencial de lateral en 7,700-7,800», dijo Fanny en su investigación diaria, el viernes 12 de septiembre de 2025.

Leer también: JCI se abre verde y se ensombrece a pesar de que el intercambio de Asia-Pacífico se fortalece



La Bolsa Asiática se fortaleció en la negociación el jueves pasado, con índices en Japón y Corea del Sur registraron la última manifestación dirigida por el aumento de las acciones tecnológicas.

Leer también: El intercambio de Asia Pacífico varía, la serie de iPhone 17 de los inversores ‘no parece’



El sentimiento aumenta con la creencia de los inversores de que los datos de inflación de los Estados Unidos son bastante débiles, para abrir el camino de la Fed para reducir las tasas de interés la próxima semana o tal vez dos veces antes de finales de 2025.

El índice Nikkei 225 de Japón cerró 1,22 por ciento, y Topix aumentó un 0,22 por ciento. Mientras que el índice Kospi surcoreano aumentó un 0,90 por ciento y Kosdaq aumentó un 0,21 por ciento.

Mientras tanto, Hang Seng Hong Kong cayó un 0,43 por ciento y S&P/ASX 200 Australia cayó un 0,29 por ciento. Las acciones de SoftBank se dispararon casi un 10 por ciento después de que Oracle, socio en el proyecto Stargate, registró un aumento del 36 por ciento.

«Eso se debe a las expectativas de fortalecer la demanda de servicios en la nube de compañías de inteligencia hechas de IA», dijo Fanny.

Además, continuó la fanática, el enfoque ahora está recurriendo a los datos de inflación del consumidor (IPC) en agosto de 2025, que se estima que aumenta un 2,9 por ciento, mientras que la inflación del núcleo se estima que dura 3.1 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,700-7,740, mientras que la resistencia JCI está en el rango de 7,800-7,820», dijo.