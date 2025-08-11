IHeartMedia contrata alumno de Amazon Lisa Coffey como directora de negocios

Veterano de medios publicitarios y de medios digitales Lisa Coffey se ha unido IheartmediaLa mayor emisora de radio de EE. UU. Y un importante productor y distribuidor de podcasts, en el recién creado papel de director de negocios.

En el rol, Coffey supervisará el desarrollo, la implementación y los ingresos de los nuevos productos y plataformas publicitarias avanzadas de IHeart, incluidas las soluciones de anuncios programáticos para la radio de transmisión. También liderará el esfuerzo de IHeart para digitalizar y escalar un ecosistema de audio direccionable. Coffey informará dual a Bob Pittman, presidente y CEO de IHeartMedia, y Rich Bressler, presidente, COO y CFO de IHeart.

Coffey, más recientemente, fue el director de ingresos mundial de LoopMe, una compañía de tecnología que utiliza la IA para mejorar el rendimiento de la publicidad de la marca. Antes de LoopMe, ocupó puestos clave de liderazgo en Amazon, incluido el Jefe de Desarrollo de Negocios para Amazon Hub y la Jefa de Desarrollo de la Agencia, donde fundó y dirigió el equipo de la agencia que introdujo la publicidad de Amazon en el mercado estadounidense.

«Hemos estado trabajando para transformar nuestros medios publicitarios de transmisión en un producto más digital, que incluye datos fuertes, atribuciones y capacidades de orientación, así como para crear nuevos productos de marketing y publicidad», dijo Pittman en un comunicado. «Las habilidades y experiencia únicas de Lisa nos permitirán dar el siguiente paso crítico para llevar esto al mercado».

Coffey comentó: «La oportunidad de impulsar la innovación que moderniza el audio e integra audiencias en vivo en el ecosistema digital, alineada con la forma en que las marcas compran y realizan transacciones hoy, es increíblemente convincente. Y debido a comunidad.»

IHeartMedia tenía una huella de 870 estaciones de radio propiedad en 160 mercados en los EE. UU. La compañía afirma que el 90% de los estadounidenses escuchan la radio de transmisión IHeart mensualmente. Además, iHeart es el editor de podcasts de EE. UU., Según la firma de investigación Podtrac, con más descargas que las próximas dos editores de podcast combinados.