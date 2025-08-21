Ignorar los límites de peso en la infra podría resultar peligroso







Imágenes, los informes han informado cómo Monorraíla de Mumbai Los viajeros soportaron una agitación agotadora de dos horas el martes por la noche, con una lluvia implacable que golpeó la ciudad, después de que un tren sobrecargado quedó varado a mitad de camino sin aire acondicionado, luces o ventilación. Los pasajeros se sofocaron por dentro mientras el monorraíl se inclinaba peligrosamente a un lado. La administración MMRDA y Monorail no se quedaron ni idea de las operaciones de rescate, se quejó a los pasajeros.

Las líneas de ayuda y los funcionarios no pudieron proporcionar ayuda inmediata, lo que obligó a los pasajeros a marcar el número de emergencia de 1916 del BMC. La brigada de bomberos finalmente llegó con tres vehículos de snorkel y comenzó los esfuerzos de rescate.

Según los funcionarios, un monorail verde excedió su carga máxima de 104 toneladas a 109 toneladas. Esto provocó que la conexión de energía entre el riel y el colector actual se rompiera.

Si bien se necesita mucha acción, publique el incidente de monorrail que las autoridades deben hacer en doble tiempo rápido, hay un aspecto en el que esta edición se centró. Ese es el peso extra que llevaba este tren.

Es una señal para los peligros de sobrecargar en cualquier nivel. Este puede ser un carro en el camino. Esto también se aplica a mo’bikes y scooters. Los primeros a veces tienen tres personas encaramadas, lo que dificulta el equilibrio. Estas últimas tienen familias enteras, el hombre generalmente montando el scooter, un niño en frente, su esposa y otro niño detrás, generalmente ser dejado a la escuela, un peligroso autobús escolar que se puede decir.

Llegar a autobuses escolaresHemos visto autos sobrecargados que transportan a los niños que giran precariamente, camiones sobrecargados con barras/materiales que dificultan la conducción. Incluso algo tan básico como un elevador que está sobrecargado es peligroso. Si bien el martes no fue un día ordinario, esto es para resaltar que llevar capacidad adicional es una invitación al desastre. Hay una razón por la cual se imponen los límites.





