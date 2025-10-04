Iglesia de Inglaterra hace historia con la primera mujer Arzobispo de Canterbury







El Iglesia de Inglaterra ha hecho historia con el nombramiento de su primera mujer Arzobispo de Canterbury en Bishop de Londres Sarah Mullally el viernes. Como líder principal de la Iglesia de Inglaterra, el reverendo derecho y la honorable Dame Sarah Mullally, de 63 años, ahora liderará a 85 millones de anglicanos en 165 países de todo el mundo.

Mullally ahora será conocida como Arzobispo de Canterbury-Designate hasta que se convierta legalmente en la Arzobispo de Canterbury en enero de 2026. Ha sido obispo de Londres desde 2018, nuevamente siendo la primera mujer designada para ese papel, y antes de eso fue obispo de Credon en la diócesis de Exeter. Antes de su ordenación en 2001, se convirtió en la directora de enfermería más joven del gobierno del Reino Unido para Inglaterraa los 37.

