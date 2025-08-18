IGK Manila murió, Nasdem preparó los últimos respetos

Yakarta, Viva – Fiesta Nasdem Preparando los últimos respetos para el Gobernador de la Academia Estatal Defensiva (ABN) Nasdem Mayjen (Ret.) I Gusti Kompyang (IGK) Manila. El último respeto se llevará a cabo en la oficina de ABN Nasdem, South Yakarta.

«El cuerpo será enterrado en el Hall de Abn para brindar oportunidades a las familias, amigos y amigos para presentar sus últimos respetos», dijo el lunes 18 de agosto de 2025, el Secretario General (Secretario General) del partido Nasdem, Hermawi Taslim.

Nasdem también celebrará una ceremonia para la liberación del cuerpo para continuar el proceso de cremación. Esta actividad se llevará a cabo el miércoles 20 de agosto de 2025 a las 11.00 WIB.

«Antes de la salida, una ceremonia de gran tamaño se llevará a cabo en ABN como un tributo a los servicios y el servicio del fallecido a la nación y al estado», dijo Taslim.

Conocido, IGK Manila murió el lunes 18 de agosto de 2025. El fallecido nació en Sgaraja Bali el 8 de julio de 1942.

El nombre IGK Manila se registra como una parte importante de la historia del fútbol. Indonesia. Se convirtió en gerente Equipo nacional Indonesia, quien ganó con éxito la Medalla de Oro de los Juegos SEA de 1991 en Camboya.

En el drama final en el estadio Phnom Penh Olympiad, Indonesia conquistó Tailandia a través de un sanciones de 4-3 después de un sorteo de 0-0 en un tiempo normal. Este logro ahora se recuerda como uno de los mayores logros del equipo nacional indonesio a nivel del sudeste asiático.

Entregar a los campeones de Persija de la Liga Indonesia de 2001

No solo con el equipo nacional, IGK Manila también tiene una gran mano para la gloria de Persija Yakarta. Se convirtió en el gerente de los Kemayoran Tigers cuando ganó la Liga Indonesia de 2001.

La final que se celebró en el estadio principal de Bung Karno fue testigo de Persija para conquistar PSM Makassar con un puntaje de 3-2. El título se promociona como uno de los momentos dorados en la larga historia de Persija.

Hacia atrás debido a la salud

IGK Manila dejó su posición en Persija en 2007. En ese momento razonó que la edad y el factor de salud no lo hicieron ya no pudo acompañar al equipo. Sin embargo, sus pistas con Persija todavía son recordadas por los seguidores hasta ahora.