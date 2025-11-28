IG y WA Arya Daru repentinamente activa, la policía interviene para coordinar con Meta

Jacarta – La Policía Regional de Metro Jaya admitió que investigarían la presunta existencia de otra parte que controla la cuenta. redes sociales perteneciente al difunto joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores (Kemlu), Arya Daru Pangagunan (39).

Así lo transmitió el jefe de Relaciones Públicas de la policía de Metro Jaya, el comisario de policía Budi Hermanto. Según Budi, los investigadores llevarán a cabo una mayor coordinación para garantizar cambios en la actividad en las cuentas de redes sociales del fallecido, especialmente en lo que respecta a las acusaciones de control por parte de otras partes.

«Esto incluye la coordinación con respecto a las redes sociales del difunto que han cambiado o han sido controladas por suposiciones, controladas por otras partes», dijo el viernes 28 de noviembre de 2025.

Joven diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Arya Daru Pangayunan Foto : Facebook/Aro

El ex jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía Metropolitana del Sur de Yakarta destacó que se llevarán a cabo medidas de coordinación con los responsables del manejo de la plataforma de redes sociales.

“Coordinaremos con las partes competentes Meta«, dijo Budi.

Añadió que la policía de Metro Jaya está plenamente comprometida a completar todos los aspectos de la investigación, incluida la garantía de la veracidad de las actividades digitales que están en el foco del público.

«Así que transmitimos que la policía de Metro Jaya se compromete a ser coherente en este asunto hasta que este caso sea realmente claro», dijo nuevamente.

Anteriormente se informó que el misterio de la muerte de un joven diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia (Kemlu), Arya Daru Pangayunan (39), aún plantea dudas. Ahora ha surgido un nuevo hecho que es aún más confuso.

Se cree que el teléfono móvil desaparecido todavía está activo. En una conferencia de prensa el 29 de julio de 2025, la policía afirmó que el Samsung S22 Ultra de Arya había desaparecido misteriosamente. Sin embargo, la familia descubrió algo extraño.

La esposa del fallecido, Meta Ayu Puspitantri alias Pita, admitió que se sorprendió cuando la cuenta de Instagram de Arya apareció repentinamente en línea a pesar de que el propietario había estado muerto durante más de 40 días.

«Acabamos de recibir información de la familia de que, hace algún tiempo, el Instagram del fallecido ahora estaba (visible) activado», dijo el abogado de la familia, Nicholay Aprilindo, citado por tvOnenews, el domingo 24 de agosto de 2025.