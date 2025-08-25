Ig Pratama Arhan fue golpeado por los internautas, la causa de Azizah Salsha fue demandada por divorcio

Yakarta, Viva – Noticias impactantes sobre Pratama Arhan y Azizah Salsha que se divorciaron se sorprendieron al público. Las noticias sobre esto también llamaron inmediatamente la atención y se lanzó a los rangos más populares, a partir del juicio de divorcio, una fila de su controversia de su hogar a la causa del futbolista que se divorció de Azizah Salsha.

El siguiente es un resumen completo de la lista de la lista de noticias más popular del canal Viva Showbiz, en la edición de Round Up el lunes 25 de agosto de 2025. ¡Yuk, desplazamiento!

Fiscal para el divorcio, la columna de comentarios de Instagram de Pratama Arhan está bloqueada por los internautas: Alhamdulillah finalmente se dio cuenta de

Pratama Arhan y Azizah Salsha

El futbolista Pratama Arhan ha presentado en secreto el divorcio de divorcio de su esposa, que también es una celebridad Azizah Salsha. Esto se reveló en la búsqueda de medios a través del Sistema de información de búsqueda de casos (SIPP), el caso presentado fue un divorcio de divorcio, a saber, la demanda de divorcio presentada por el esposo.

Incluso hoy, los dos se sometieron a un primer juicio de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa en Tangerang. Pero desafortunadamente tanto Pratama Arhan como Azizah Salsha no fueron vistos asistiendo a la audiencia, sino que fueron representados por el abogado.

La controversia principal del hogar principal de Arhan-Azizah Salsha: hacer trampa para jugar a Padel con el primero

Pratama Arhan y Azizah Salsha

Hogar de futbolista Pratama Arhan y celebridades Azizah salsha De vuelta en el foco público. La pareja que se casó en agosto de 2023 fue golpeada por varios temas controvertidos, desde supuesta infidelidad hasta noticias del primer juicio de divorcio.

El siguiente es un resumen de los problemas que sacuden sus relaciones en función de la información que circula en los medios de comunicación.

¡Alarmante! Pratama Arhan y Azizah Salsha Sesión de divorcio en vivo

Pratama Arhan y Azizah Salsha

Hogar de futbolistas del equipo nacional indonesio, Pratama Arhan con su esposa Azizah salsha Ahora al borde de la separación. Ambos fueron registrados en el proceso de divorcio en el Tribunal Religioso de Tigaraksa, Tangerang, el lunes 25 de agosto de 2025.

Basado en la búsqueda de medios a través del Sistema de Información de Búsqueda de Case (SIPP), el caso presentado es un divorcio de divorcio, a saber, la demanda de divorcio presentada por el esposo. En este caso, Pratama Arhan lo registró a través de un asesor legal llamado Singgih Tomi Gumilang.

Después de 2 años de matrimonio, ¿qué causa el Arhan Pratama? Divorciado Azizah Salsha?

Azizah Salsha y Pratama Arhan Las noticias impactantes vinieron de la casa del futbolista Pratama Arhan con una celebridad Azizah salsha. Basado en la búsqueda de medios a través del Sistema de Información de Búsqueda de Case (SIPP), el caso presentado es un divorcio de divorcio, a saber, la demanda de divorcio presentada por el esposo. Después de dos años de construir un hogar con la hija política del Partido Gerindra, ¿qué hizo que Pratama Arhan finalmente solicitó el divorcio? Leer más aquí.