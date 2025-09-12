IFS Oficial gana el Premio Eco Warrior por agrupar pandillas de caza furtiva







El oficial del Servicio Forestal Indio (IFS), Parveen Kaswan, ha sido honrado con el Premio Eco Warrior por su trabajo en fauna Protección y agrietamiento de pandillas de caza furtiva, dijeron las autoridades el viernes.

Kaswan actualmente se desempeña como Oficial de Bosques Divisionales (DFO) de la División de Vida Silvestre Jaldapara en Bengala Occidental.

El Premio Eco Warrior, ahora en su tercer año, está organizado por la Asociación del Servicio Forestal Indio (Central) en colaboración con el Indian Masterminds Media Group. Más de 80 oficiales de IFS fueron nominados este año en varias categorías, dijeron los funcionarios.

Kaswan fue seleccionado por un jurado de oficiales senior de IAS, IPS e IFS, junto con expertos en conservación.

El premio fue entregado durante una ceremonia en nuevo Delhi en el día de los mártires de los bosques el 11 de septiembre.

El premio fue otorgado por dignatarios senior, incluido el Secretario General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC), el Director General de Bosques y el Director General de la Alianza Internacional Big Cat.

Bajo el liderazgo de Kaswan, la División de Vida Silvestre de Jaldapara ha tomado fuertes medidas contra los cazadores furtivos de vida silvestre, incluida la detención de la infame pandilla de caza furtiva de rinocerontes dirigida por Rikoch Narjinary en el norte de Bengala. Sus esfuerzos han llevado a una mayor seguridad para la vida silvestre y una fuerte disuasión contra las actividades criminales en áreas protegidas, dijeron los funcionarios.

Anteriormente, mientras trabajaba en el Buxa Tigre Reserve, Kaswan jugó un papel importante en la reubicación de dos aldeas del área central. Durante su mandato, la reserva registró su primer avistamiento de tigre desde que se declaró una reserva de tigre.





