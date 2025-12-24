IFG Life paga reclamaciones de hasta 23,1 billones de IDR a noviembre de 2025

Jacarta – Miembro holding BUMNO segurogarantías e inversiones de Indonesia Financial Group (IFG), PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Vida), registrar el pago afirmar por valor de 23,1 billones de IDR desde la fundación de la empresa hasta noviembre de 2025.

Director de Finanzas y Plt. El director de operaciones de IFG Life, Ryan Diastana Firman, afirmó que su partido está comprometido a continuar mejorando los servicios de presentación y pago de reclamaciones, para que sean fácilmente accesibles para los titulares. polis.

«IFG Life siempre proporciona un proceso de reclamo fácil, simple y accesible en varias regiones de Indonesia, para que los asegurados puedan experimentar los beneficios de la protección sin obstáculos», dijo Ryan en su declaración, el miércoles 24 de diciembre de 2025.

Explicó que no había ningún cargo por presentar un reclamo. Los reclamos se pueden presentar directamente en las oficinas de representación en 20 ciudades de Indonesia o enviando los documentos completos del reclamo al Centro de atención al cliente de IFG Life en Yakarta.

Además de facilitar la presentación de reclamaciones, la empresa también se compromete a ser un socio de protección a largo plazo para los clientes. Ryan dijo que el personal de marketing de IFG Life está listo para brindar recomendaciones sobre soluciones de productos de seguros que se adapten a las necesidades de los asegurados, para un futuro más seguro y planificado.

Dijo que, con el espíritu de Proteger el Progreso de la Vida, su partido está presente como un socio que brinda protección integral a largo plazo a personas y familias en toda Indonesia.

«Con un amplio acceso a los servicios, queremos seguir estando presentes para acompañar a los asegurados y al pueblo indonesio. No sólo durante las reclamaciones, sino también en cada etapa de sus vidas», dijo.

Para obtener información, la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) señaló que el desempeño de la industria de seguros a finales de este año en general se mantuvo estable y se mantuvo. En octubre de 2025, los activos industriales alcanzaron los 1,19 billones de rupias o un aumento del 5,16 por ciento interanual (interanual). En términos de seguros comerciales, los activos totales se registraron en 970,98 billones de rupias o un crecimiento interanual del 6,23 por ciento.

El rendimiento de los seguros comerciales en forma de ingresos por primas en el período enero-octubre de 2025 ascendió a 272,78 billones de rupias, o creció un 0,42 por ciento interanual.

Para los seguros no comerciales que consisten en BPJS Health, BPJS Empleo, así como los programas de seguros ASN, TNI y POLRI, los activos totales se registraron en 221,13 billones de IDR o crecieron un 0,72 por ciento interanual.