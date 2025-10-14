IFC Shudder compra película de zombies ‘Esto no es una prueba’

Compañía de cine independiente y Estremecimiento han adquirido los derechos de la película de terror sobre brotes zombis del guionista y director Adam MacDonald, «Esto no es una prueba». La película está adaptada de la popular novela juvenil del mismo nombre de la autora más vendida del New York Times, Courtney Summers. Está protagonizada por Olivia Holt (“Heart Eyes”), Froy Gutiérrez (“The Strangers”), Luke MacFarlane (“Bros”), Corteon Moore (“Overcompensating”), Chloe Avakian (“John Wayne Gacy”) y Carson MacCormac (“Clown in a Cornfield”).

“This Is Not a Test” marca la cuarta colaboración de MacDonald con IFC Entertainment Group luego de sus lanzamientos anteriores “Backcountry”, “Pyewacket” y “Out Come the Wolves”. El acuerdo incluye derechos en EE.UU., Reino Unido, Irlanda, Australia y Nueva Zelanda. Independent Film Company y Shudder estrenarán “This Is Not a Test” en los cines en 2026.

Según una descripción oficial de la trama, la película «…sigue a Sloane y un pequeño grupo de sus compañeros de clase que se refugian en su escuela secundaria para escapar de su ciudad natal repentinamente apocalíptica. Mientras el peligro golpea implacablemente las puertas, Sloane comienza a ver el mundo a través de los ojos de personas que realmente quieren vivir y toma el asunto en sus propias manos».

«El libro de Courtney Summers ‘Esto no es una prueba’ me cautivó por completo con su energía cruda y personajes dinámicos, una historia que sentí personalmente y sabía que tenía que llevarse a la pantalla. No podría estar más feliz con el talento excepcional de Olivia Holt al ponerse en el lugar de Sloane (Docs) y darle vida. Estoy más que emocionada de que la película esté en buenas manos y encontré un hogar con Independent Film Company y Shudder, un equipo que pone tanta pasión en las películas. ellos liberación”, dijo MacDonald en un comunicado. «El productor Cybill Lui y yo reunimos al mejor equipo creativo para realizar esta película profundamente emotiva, cruda e intensa, una que te pone al borde de tu asiento y te dejará con esperanza en el fin del mundo».

El director de Adquisiciones y Producciones de Independent Film Company, Adam Koehler, comentó: «Adam MacDonald tiene una capacidad inigualable para elevar el cine de género con corazón, inteligencia y emociones humanas crudas. Estamos encantados de llevar ‘Esto no es una prueba’ a una nueva generación de espectadores que anhelan un horror que llegue tanto al intestino como al alma».

Cybill Lui de Anova Pictures y Adam MacDonald produjeron la película. El acuerdo fue negociado por Adam Koehler para Independent Film Company y Shudder con Lui en nombre de los realizadores.