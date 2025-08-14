Ifan diecisiete enfatiza la película roja y blanca usando dinero estatal, ¡PFN no está involucrado!

VIVA – Película animada Merah Putih: Uno para todos se está convirtiendo en un tema candente entre los amantes del cine indonesios. El tema del presupuesto de producción fantástico y la presunta participación de los fondos del gobierno provocaron una controversia. Respondiendo a esto, Riefian Fajarsyah, mejor conocido como Ifan diecisiete y se desempeñó como presidente director de producción cinematográfica estatal (PFN), proporcione una aclaración estricta.

Ifan explicó que la película roja y blanca: una para todas es completamente una casa de producción privada, perfiki kreasindo, y no involucra a PFN en absoluto.

«Cine rojo y blanco: One For All es una película propiedad y producida por amigos en el ph privado, y mi autoridad no llega como padre de la industria cinematográfica indonesia», dijo Ifan, citando un video en Instagram @Pusatkonnegara, jueves 14 de agosto de 2025.

Afirmó que PFN, como una empresa estatal, no es responsable de toda la producción cinematográfica en Indonesia. Además, Ifan se aseguró de que no se utilizaran fondos gubernamentales en el cultivo de esta película.

Ifan también explicó que el proceso de evaluación de viabilidad de una película al aire en los cines está bajo la autoridad del Instituto de Censura de Cine (LSF). Sin embargo, LSF solo regula aspectos como los problemas de Sara, la pornografía o la violencia, no evaluar la calidad técnica de la película.

«Por ejemplo, la película no debería tener problemas de Sara, hay pornografía, violencia y otros. Pero no curar la calidad de sus productos», explicó.

Agregó que la decisión de proyectar películas en los cines es un derecho completo del sector privado que administra el cine.

«Este cine es una empresa privada, por lo que la prerrogativa del cine para dar shows en su lugar», agregó.

Aunque reconoce que la calidad de la producción roja y blanca: uno para todos todavía está lejos de ser perfecto, Ifan considera que esto es parte del proceso de aprendizaje en la industria animación Indonesia.

«¿No es la calidad de la producción parte del proceso de aprendizaje? Y tenga en cuenta que esta película no usa ni el presupuesto del gobierno en absoluto y esta tampoco es la película PFN», dijo.

En cambio, Ifan invitó al público a esperar el último trabajo animado de PFN titulado Pelangi en Marte, que fue programado para su lanzamiento en 2026.

Merah Putih: Uno para todos, dirigido por Endiarto y Bintang Takari y producido por Toto Soegriwo y Sonny Pudjisasono como productores ejecutivos, con el tema de la unidad, la amistad y el nacionalismo. Esta película de 70 minutos cuenta la historia de ocho niños de varias regiones en Indonesia, como Betawi, Papua, Medan, Tegal, Java central, Makassar, Manado y China, que son miembros del equipo rojo y blanco. Obtuvieron la tarea de proteger la bandera de la reliquia para la ceremonia del 17 de agosto, pero enfrentaron desafíos cuando la bandera era misteriosa tres días antes de la celebración.

La película ha pasado la censura con la clasificación de todas las edades y comenzó a transmitirse en los cines el 14 de agosto de 2025. Aunque ha generado críticas, se espera que esta película sea el primer paso para desarrollar la industria de la animación indonesia para una mejor dirección.