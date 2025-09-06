IFA 2025: La cortadora de césped recoge fruta, puede jugar a buscar con sus mascotas







Nexlawn, una submarca de Mova que se encuentra bajo la compañía Dreame, mostró el concepto de la serie Master X, que describe como «el primer cortacésped robótico con un brazo mecánico completamente funcional», en el evento de este año (Innovation for All) 2025 en Berlina.

Ese brazo está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de mantenimiento manual requerido para las personas que poseen y ejecutan cortadoras de césped robot, como recoger cualquier palo o escombros caídos que puedan dañar el bot o obligarlo a navegar alrededor del obstáculo. El brazo se pliega a 44.5 cm de longitud, se extiende hasta 77 cm y presenta múltiples accesorios intercambiables. Tiene un alcance hasta un metro de distancia al realizar tareas al aire libre.

El concepto de la serie Master X es capaz de «recortar, desmalezarse, seleccionar frutas e incluso interacción con mascotas», según el comunicado de prensa de Nexlawn. Sin embargo, la inclusión del «concepto» en su nombre indica que esto no es algo que pueda comprar todavía.

Algunos productos interesantes en IFA 2025

NXTPaper 5G Junior de TCL es un teléfono inteligente diseñado para niños con la compañía Exhibición inspirada en tinta. Incluso si la apariencia monocromática del lector electrónico no desalienta a los niños de pasar horas en sus teléfonos, la exhibición del NXTPaper 5G Junior debería al menos ser más fácil para sus ojos.

Con una batería de capacidad de 26,250 mAh y hasta 300W de salida, Anker’s El nuevo Bank Power Bank puede cargar simultáneamente dos computadoras portátiles hambrientas de energía y un teléfono inteligente, por lo que es un compañero extremadamente útil para aquellos que se encuentran trabajando en la carretera.

Con un peso de solo 49 gramos, las nuevas gafas Rokid están diseñadas para combinarse sin problemas en su estilo de vida, ofreciendo una mérica discreta y liviana de aleación de aluminio de magnesio que se alimenta con características avanzadas de IA y AR, una cámara de 12MP, muestras de guía de ondas microlas construidas directamente en las traducciones de tiempo real, notas de presentaciones, notas de presentación, mapas e incluso transcripciones de conversaciones.

La marca Home Smart Home de Anker ha creado el ‘Marswalker’, equipado con huellas como tanque y cuatro brazos que usa para subir escaleras mientras lleva una de las aspiradoras de robot de Eufy, eliminando la necesidad de múltiples robovacs para casas que tienen múltiples pisos.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};

atoptions = {`key`:` d0ddb8ef8f1a62a8cdd22fac27fc5ea7`, `format`:` iframe`, `altura`: 90,` width`: 728, `params`:}};





Fuente