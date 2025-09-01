IDX garantiza que el comercio de acciones sigue siendo normal a pesar de que las condiciones nacionales son menos propicio

Yakarta, Viva – Demostraciones que condujeron al caos en varias áreas para Saqueo en un número lujo Los políticos y los artistas causan preocupación entre las personas a los inversores.

Aunque las condiciones nacionales no son propicias, la Bolsa de Valores de Indonesia (EN) asegurar comercio de acciones y otros instrumentos de inversión continúan operando normalmente el lunes 1 de septiembre de 2025.

«Podemos notificar que la Bolsa de Valores de Indonesia el lunes 1 de septiembre de 2025 funcionará normalmente», dijo el secretario corporativo de BEI, Kautsar Primadi Nurahmad, fue citado de su declaración escrita.

La certeza respondió a los problemas que circulan relacionados con el posible cierre del comercio IDX en medio de la creciente tensión social y política en el país.

Como sabemos juntos, al menos manifestación Durante los últimos tres días marcados por el anarquismo, los disturbios, a la destrucción de una serie de instalaciones públicas que afectan la interrupción de la movilidad comunitaria.

Ihsg Foto : Entre fotos/akbar nugroho gumay

Kautsar dijo que Bei siempre estaba comprometido a mantener el mercado de capitales indonesio para continuar de manera regular, natural y eficiente en medio de la volatilidad social y política en el país.

«BEI siempre está comprometido a mantener actividades del mercado de capitales indonesios que continúen funcionando regularmente, naturalmente y eficientemente», agregó Kautsar.

Al cierre de la negociación el viernes 29 de agosto de 2025, el JCI fue monitoreado para debilitar 121.60 puntos o 1.53 por ciento a 7,830.49.

Mientras tanto, las 45 acciones líderes o el índice LQ45 cayeron 14.45 puntos o 1.78 por ciento a 797.12.

El jueves 28 de agosto al domingo 31 de agosto de 2025, se llevaron a cabo manifestaciones en varias regiones de Indonesia.

Los fines de semana, Uya Kuya, Eko Patrio, Ahmad Syahroni y Nafa Urbach se disculparon por la declaración hasta la acción que provocó la ira del público.

El arroz se ha convertido en gachas, la ira es imparable para que las masas ocurran y saquear las casas de lujo de los políticos.

También fueron desactivados como miembros de la Cámara de Representantes (DPR) por sus respectivos partidos.

Junto con eso, el presidente Prabowo Subianto ha ordenado a las filas de TNI y POLRI para que sigan siendo sólidas para fortalecer la estabilidad nacional para abordar la situación que se desarrolló en el país. «Pido al aparato de servicio en medio de la escalada de manifestaciones para proteger a la comunidad», dijo.