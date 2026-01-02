IDX Boss apunta a que RI ingrese al top 10 de capitalización del mercado de capitales mundial en 2030

Jacarta – Presidente Director de la Bolsa de Valores de Indonesia (EN), imán Rachman fijó el objetivo de que BEI entre en el top 10 capitalización mercado modal mayor del mundo en los próximos cinco años.

Así lo transmitió en sus declaraciones en la inauguración del primer día de negociación de la Bolsa de Valores de Indonesia 2026, que se celebró en el IDX Main Hall de Yakarta.

«La esperanza es que en el futuro Indonesia pueda entrar en el top 10 del mundo en términos de capitalización de mercado», dijo Iman, el viernes 2 de enero de 2026.



Ceremonia de apertura comercial de BEI 2026 Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Para lograr este objetivo, Iman dijo que su partido también ha desarrollado una dirección desarrollo mercado de capitales nacional en los próximos cinco años o hasta 2030.

A través del borrador del plan maestro para el desarrollo del mercado de capitales 2026-2030, Iman enfatizó que su partido se esforzará por mantener un crecimiento sostenible al tiempo que aumenta la competitividad global.

En el plan maestro, también estableció una hoja de ruta que ayudará a dirigir los grandes objetivos del mercado de capitales de Indonesia en 2030. Entre otras cosas, construir un mercado de capitales que sea innovador, transparente, inclusivo y que crezca a nivel mundial.

Iman cree que este ambicioso objetivo se logrará con el apoyo del fortalecimiento de la infraestructura del mercado, la mejora de la calidad de los emisores y los inversores, así como la ampliación de la participación pública.

Aparte de eso, continuó Iman, BEI también fomenta la innovación de productos y la profundización del mercado, de modo que el mercado de capitales no sólo crezca en términos de valor, sino que también desempeñe un papel más importante en la financiación a largo plazo de la economía nacional.

Por ello, Iman enfatizó que 2026 será un impulso importante para fortalecer el papel del mercado de capitales como motor de la economía nacional.

«Con gran gratitud les deseamos un feliz año nuevo 2026. Hagamos de este año un impulso para el desarrollo de mercados de capitales que sean fuertes, inclusivos y contribuyan a la economía nacional», dijo.