Yakarta, Viva – Danantara Indonesia se compromete a continuar siendo un paraguas para la colaboración, Synergy Drive, también permitirR en la creación de servicios integrados que admiten transformación Hacia la economía verde. Uno de estos compromisos se realiza aumentando el rendimiento Bullido.

Esto fue transmitido por el director gerente de gestión de riesgos de PT y entre la gestión de activos (Persero), el Sr. Riko Banardi, en sus comentarios en la Cumbre Green 2025, hoy. El evento se considera un paso concreto Idsurveve Como una empresa de servicios de energía para desempeñar un papel activo en alentar las prácticas comerciales verdes en Indonesia.

«Queremos asegurarnos de que todas las SOES puedan moverse en sintonía para responder a los desafíos ambientales al tiempo que crean oportunidades para un crecimiento económico inclusivo», dijo Riko en Yakarta, jueves 28 de agosto de 2025.

El Green Summit 2025 Temed ‘liderando la transformación del negocio verde para una Indonesia sostenible’. Este evento es un foro para un diálogo estratégico que reúne al gobierno, las SOE, el sector privado y los académicos para discutir oportunidades y desafíos para acelerar la transformación empresarial sostenible.

«Este evento es un impulso importante para que todos nosotros, especialmente la generación de bumnicias, asumir un papel real en la protección de la Tierra, innovar y construir un ecosistema comercial bajo en carbono y sostenible. Creo que esta generación joven será la fuerza impulsora del cambio, los líderes futuros y los guardianes de la sostenibilidad del país», dijo.

Ilustración económica circular. Foto : Alianza de economía circular

En la misma ocasión, el personal experto del ministro de recursos sostenibles de cultura sostenible y sostenible, dijo Noer Adi Wardojo, este evento se llevó a cabo para apoyar los pasos de Indonesia para determinar el objetivo de crecimiento económico del 8 por ciento en 2029. Al garantizar el desarrollo ambientalmente sólido, difícil para el cambio climático y alcanzar todos los niveles de la sociedad.

Esto está en línea con el papel y la responsabilidad de Indonesia como parte de la comunidad global para lograr los objetivos principales de París (Acuerdo de París), que es mantener el aumento de la temperatura de la Tierra para permanecer por debajo de 1.5 ° Celsius que seguimos a través del NDC (Contribución determinada a nivel nacional (NDC)

«Hablando de colaboración, el papel de las SOES no solo funciona como un proveedor de servicios públicos, sino también como un catalizador para el cambio. Específicamente, cómo el papel de IDSurvey puede integrar sus servicios en el apoyo a la práctica de la transformación de la economía verde», agregó.