Idrus Marham le pidió a Hendropriyono que abriera la demostración de titiriteros en el DPR: por los intereses de la nación

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta GolkarIdrus Marham, preguntando al ex jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado (PAPELERA), SOY Hendropriyonopara revelar inmediatamente a quién el autor intelectual detrás del caos de la manifestación frente al edificio del Parlamento indonesio, jueves 28 de agosto de 2025. El motín tragó víctima Alma, uno de ellos es un taxista de motocicleta en línea (OJOL).

Leer también: El presidente de la facción de Golkar Calm, apoyó al jefe de la policía nacional completado a Ojol mató a Rantis Brimob



Según Idrus, la declaración de Hendropriyono que indicaba la existencia de controladores de actores del extranjero con todas sus redes en Indonesia, no debe detenerse como un problema, pero debe ser seguido claramente.

«Si el Sr. Hendro dijo que había un titiritero, tanto fuera como dentro del país, sí, debería transmitirse al público quién es la persona.

Leer también: En respuesta a las manifestaciones laborales, Palace dijo que Prabowo acordó que se formó el grupo de trabajo





Ex jefe de contenedor, Am Hendropriyono

Idrus recordó que el pueblo indonesio tiene una larga historia al tratar con los esfuerzos de lucha de ovejas, tanto por actores externos como internos. Consideró que la solidaridad nacional debe fortalecerse en medio de la agitación política y las acciones callejeras que a menudo actúan en nombre de los intereses de la gente.

Leer también: El jefe de la policía nacional levantó la voz sobre Ojol fue aplastado por Barracuda: me disculpo lo más profundo posible



«Somos otros hijos de la nación, no queremos estar enfrentados. La identificación de problemas debe ser clara, no basada en las emociones de un momento. No dejes que haya fiestas que montaran la insatisfacción de las personas y luego causen víctimas», dijo Idrus.

Según él, las protestas públicas a menudo aparecen no solo cuando el gobierno es ignorante, sino precisamente cuando el gobierno está haciendo mejoras.

«Muchas de las reformas y las políticas correctivas se resisten con la resistencia. Esta es una situación clásica que a menudo hace que el gobierno esté mal.

Además, Idrus vinculó esta dinámica con una teoría social que a menudo se llama teoría de chivo expiatorio. En el contexto político, el gobierno es a menudo el objetivo principal de la ira pública, a pesar de que la raíz del problema es en realidad más compleja.

«El fenómeno chivo expiatorio es real. El gobierno se convierte en un chivo expiatorio para todos los problemas, a pesar de que a veces hay otras fiestas que realmente juegan en la parte de atrás. Es por eso que es importante que el Sr. Hendro revele quién es el autor intelectual. Si no, la teoría es solo un debate sin dirección», dijo.

«La policía, Bin, TNI, todos tienen un instrumento para investigar. Si hay evidencia de la participación de partes extranjeras o ciertas redes, simplemente desmantele. No dejes que el público pierda confianza porque parece que la verdad está cubierta», continuó.

Anteriormente, el ex jefe de la Agencia de Inteligencia del Estado (BIN), Am Hendropriyono afirmó conocer el autor intelectual de la causa de los disturbios cuando la manifestación se celebró en el DPR. Afirmó que el actor venía del extranjero, pero no lo revelaría ahora.

«Porque lo sé, no soy más inteligente que ustedes. No soy más inteligente. Pero experimento todo. Y esto es alguien que juega así. Con el tiempo puedo transmitir el nombre de Aquel que juega. Eso es desde allí (en el extranjero)», dijo Hendropriyono a los periodistas en el complejo del Palacio Presidencial, Jakarta, el jueves 28 de agosto, 2025.

Reiteró que el autor intelectual del caos manifestación Viene del extranjero. Hendropriyono evaluó que los partidos extranjeros solo mueven a los cómplices en el país que fueron manipulados inconscientemente.



Mako Mako Brimob Kwitang Ojol Mass

«Desde el exterior. Desde el exterior. Las personas que desde afuera solo mueven a sus cómplices adentro. Y estoy muy seguro de que sus cómplices dentro no entienden que se usa. Pero con el tiempo debe abrirse», dijo.

Aun así, Hendropriyono no mencionó que los partidos extranjeros no eran un país. Sin embargo, su influencia es muy grande en la política del estado natal de su país.

«En realidad, no estatal. Pero la influencia es muy grande para las políticas del país. La política es que los pasos que leemos siempre se ajustan a la propuesta de no estatal», dijo.