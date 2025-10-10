Idrus Marham apoya que Pramono rechace a los atletas israelíes: Esta es una cuestión de dignidad nacional

Jacarta – Vicepresidente general del Partido Golkar, Idrus Marham apoya las medidas adoptadas por el Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung fue quien rechazó la presencia del deportista. Israel en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística 2025 en Yakarta.

Idrus cree que la decisión de Pramono no es una reacción populista, sino más bien una posición de principios que prioriza la dignidad del Estado, la solidaridad humana y la coherencia de la diplomacia indonesia.

Destacó que Indonesia no debe ocultar su postura de política exterior que desde el principio estuvo a favor de la independencia palestina.

El vicepresidente general del Partido Golkar, Idrus Marham

«Mientras Israel no reconozca a Palestina, no tenemos ninguna base moral o diplomática para actuar como si fuera normal», afirmó Idrus en su declaración del viernes 10 de octubre de 2025.

El ex presidente general de la Agencia de Comunicación Juvenil de la Mezquita de Indonesia cree que está brindando espacio a los atletas israelíes en medio del deterioro de la situación humanitaria en Gaza puede interpretarse como un debilitamiento de la posición de Indonesia ante los ojos del mundo.

«Debemos mantener firmemente nuestro compromiso exterior, que el reconocimiento de Israel sólo se producirá si reconocen el Estado de Palestina», afirmó.

Idrus también recordó al Ministerio de Juventud y Deportes y a los organizadores del campeonato que consideren el impacto estratégico de esta política, tanto en términos de diplomacia, reacción pública y posibles sanciones de las federaciones deportivas internacionales.

«Esto no es sólo un tecnicismo deportivo. Tiene que ver con la moral y la política exterior», añadió.

El rechazo de la delegación israelí no es nada nuevo para Indonesia. En varios campeonatos internacionales anteriores, Indonesia también rechazó la presencia del equipo israelí alegando que no tenía relaciones diplomáticas.

Gobernador de Yakarta, Pramono Anung

Se considera que las medidas de Pramono y el apoyo de Idrus Marham enfatizan el compromiso de Indonesia con la lucha del pueblo palestino, además de ser un recordatorio de que la diplomacia de esta nación sigue basándose en valores humanos y constitucionales.

«Esto no es un acto de intimidación, sino una forma de coherencia. Debemos mantener la integridad de la nación en medio de la presión global», dijo Idrus.