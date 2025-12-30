¡Levántese, señor Stringer Bell!

Idris Elba está listo para recibir el título de caballero en el Reino Unido después de que la estrella encabezó la lista de nombres en los honores del año nuevo 2026.

A pesar de llegar después de otro año ocupado para el actor, en el que, irónicamente, interpretó tanto al presidente de Estados Unidos como al primer ministro británico en “House of Dynamite” y “Heads of State”, respectivamente, Elba está siendo reconocido por su trabajo caritativo, en particular una campaña contra el crimen con cuchillo y la Fundación Elba Hope que creó junto con su esposa.

Otro gran honor fue para la comediante, escritora y actriz Meera Syal, mejor conocida por el innovador programa de televisión “The Kumars at No 42”, quien se convierte en dama por sus servicios a la literatura, el teatro y la caridad.

Mientras tanto, en la pantalla, Cynthia Eriva es nombrada MBE (miembro del Imperio Británico), y la estrella de “Wicked: For Good” dice que era “un honor que nunca hubiera pensado que sucedería”.

Los honores de la OBE (Orden del Imperio Británico) fueron para el autor y presentador de televisión de “Thursday Murder Club” Richard Osman, el comediante de “Little Britain” Matt Lucas, el escritor de “Last of the Summer Wine” Roy Clarke, la actriz Sally Lindsay, el comediante Bill Bailey, la estrella de televisión infantil Paul Chuckle y Warwick Davis.

«Esto es lo mejor que me ha pasado jamás, y he estado en Star Wars», dijo Davis.

Además del habitual elenco de políticos, activistas y atletas, otros homenajeados en la lista anual de año nuevo incluyeron a las cantantes Ellie Goulding y Eve Graham, el chef de televisión Marcus Wareing, el presentador de reality shows Phil Spencer, la presentadora de deportes Gabby Logan y el comentarista de fútbol Clive Tyldesley.