Idris Elba para protagonizar, directamente ‘Así es como va’ para Apple TV+

Idris Elbaquien estaba justo en el Festival de cine de Venecia para presentar «A House of Dynamite» de Kathryn Bigelow está listo para protagonizar y dirigir una adaptación cinematográfica de «This Is How It Goes» de Neil Labute para Apple TV+, Variedad puede confirmar.

Un thriller psicológico tenso, Labute «This Is How It Goes» cuenta la historia de una pareja que se vuelve a conectar con un conocido de la vieja escuela, aparentemente al azar, y se ofrece a llevarlo.

Elba protagonizó una producción de la obra en el West End 2005 junto a Ben Chaplin y Megan Dodds, interpretando al personaje de Cody. Asumirá un papel diferente (aún sin nombre) en la adaptación de la pantalla.

Aún no se han anunciado más elenco.

Nathaniel Price («Mr. Loverman», «The Outlaws») está escribiendo el guión de la película original de Apple.

El proyecto también marca una nueva asociación creativa entre 22summers, la compañía de producción Elba recientemente cofundada con Diene Petterle y Gina Carter, y Gaumont. Juntos servirán como estudio de la película, produciendo para películas originales de Apple.

El debut como Director de Elba, «Yardie», se lanzó en 2018. También ha dirigido dos características próximas, «Above the Atiene» e «Infernus», en las que también protagoniza.

«Esto es cómo va» es producido por Gina Carter para 22 Semummers y Alison Jackson para Gaumont. El ejecutivo de Elba produce bajo su banner de 22 Sumummers y Sidonie Dumas se desempeña como productor ejecutivo de Gaumant.

Elba es representado por WME, The Artists Partnership, LEDE Company y Johnson, Shapiro, Slewett & Kole.

Elba se ha convertido en uno de los talentos creativos más populares de Apple TV+después de que se ejecutó la serie de suspenso «Hijack», en la que también protagonizó. Una secuela también está en movimiento después de estar verde en 2022.