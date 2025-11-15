IDFA significa ‘Cine artístico y audaz’, dicen los jefes del festival

As Forum, la programación industrial del festival documental IDFAse lanza hoy, Adriek van Nieuwenhuijzen, director de industria del festival, y su directora artística Isabel Arrate Fernández, hablan sobre los cambios en el panorama empresarial y cómo el festival está respondiendo a esos cambios con modificaciones en su programa de industria.

Al reflexionar sobre los desafíos que enfrentan los realizadores de documentales en el mercado, Van Nieuwenhuijzen observa que existe una desconexión entre lo que los organismos de radiodifusión y streaming consideran documentales en los que vale la pena invertir y la visión de IDFA.

“A menudo su definición de lo que es un documental no es la misma que la que consideramos una obra creativa interesante e importante”, dice Van Nieuwenhuijzen. «Entonces, es una cuestión de definición. En IDFA, defendemos el cine artístico y audaz, y eso no siempre es lo que, digamos, se celebra en algunas estaciones de televisión o transmisores. Los cineastas que desean hacer este tipo de películas a menudo enfrentan dificultades para encontrar financiación, y estas oportunidades a menudo se pueden encontrar cuando coproducen con productores locales, a menudo europeos, también con algunos fondos transnacionales. Pero no es una perspectiva muy positiva si se miran las oportunidades de financiación en total».

Van Nieuwenhuijzen añade que existen “realidades diferentes” para los cineastas. “Todavía recibimos películas con un presupuesto cercano al millón de euros, mientras que otros hacen un largometraje por 300.000 euros”, afirma. «Todos existen uno al lado del otro, y ambos tipos de proyectos se programan uno al lado del otro en el Foro».

Fernández añade que IDFA ha analizado a menudo, en ediciones anteriores, lo difícil que es para los cineastas sobrevivir financieramente, especialmente porque el mercado parece estar en un ciclo continuo de cambio. “Los pasos que hemos dado ahora con estos cambios [to Forum] están relacionados con eso, en el sentido de intentar seguir adaptando el modelo de mercado para que se adapte a la realidad de las personas que hacen las películas”, dice, “o, al menos, hemos intentado crear más oportunidades y un espacio donde puedan existir diferentes formas de hacer películas, diferentes formas de colaborar”.

Van Nieuwenhuijzen subraya el deseo del festival de “elevar” los documentales artísticos, y para ellos la prioridad era encontrar coproductores en lugar de perseguir encargos de emisoras y transmisores, explica.

Esto llevó a la formación hace cuatro años de Producers Connection Presentations, cuyo objetivo era conectar a los productores de documentales artísticos con socios coproductores. Mientras tanto, aquellos proyectos que querían dirigirse a compradores de emisoras y transmisores se centraron en las sesiones de Forum Pitch.

Este año, en un paso más para impulsar las perspectivas de los documentales artísticos, las presentaciones de Producers Connection y los lanzamientos del foro se llevarán a cabo en paralelo en ITA los lunes y martes por la mañana, lo que permitirá a los invitados del foro asistir a ambos, y Van Nieuwenhuijzen dice que la integración garantizará que los proyectos artísticos “obtengan mucha más visibilidad”.

Fernández añade que el objetivo de los cambios es romper las diferentes burbujas en las que existen los profesionales y “crear un cruce para que las personas se sientan desencadenadas por algo que está sucediendo en un ámbito en el que normalmente no trabajarían, o películas que normalmente no verían”.

Otro cambio es que el Foro introducirá paneles temáticos para reemplazar los comentarios de los compradores posteriores al lanzamiento. Los paneles temáticos se “organizarán en torno a modelos de financiación específicos, con el objetivo de proporcionar a los cineastas conocimientos prácticos sobre cómo navegar por el panorama actual de la financiación de documentales”, dice el IDFA.

Las reuniones individuales con posibles compradores y coproductores seguirán siendo un elemento central del Foro, añade IDFA, «lo que permitirá conversaciones en profundidad sobre intenciones artísticas, planes de financiación y posibles colaboraciones».

Los paneles temáticos serán “presentaciones informales y a bastante pequeña escala” a cargo de representantes de la industria “que expondrán sus formatos, sus vertientes y sus estrategias”, dice Van Nieuwenhuijzen. Entre los ejemplos de preguntas que podrían plantearse, dice, están: ¿Cómo encuentro una emisora ​​o financiación en Francia? ¿Cómo funcionan los fondos transnacionales? ¿Cuáles son las oportunidades con Eurimages? ¿O cuáles son las oportunidades de coproducción con los países nórdicos?

Fernández comenta que el festival y el Foro trabajan juntos para crear un “lugar de encuentro” para cineastas, productores y compradores, y albergar un amplio espectro de documentales. Todas las partes del IDFA, incluido el Fondo Bertha, están “interconectadas, pero al mismo tiempo también operan por separado”, y si bien el Foro está dirigido a profesionales que difieren en sus intereses del público asistente al festival, hay “círculos superpuestos”.

Cabe señalar que la reputación de inclusión de IDFA fue cuestionada el mes pasado, cuando varios medios de comunicación, entre ellos VariedadAfirmó que el IDFA no estaba seleccionando películas de Israel ni permitiendo a los cineastas israelíes solicitar la acreditación.

El festival rechazó la afirmación, pero admitió que las películas y los cineastas que habían recibido financiación del gobierno israelí no habían sido aceptados y admitió que se había suscrito a un boicot cultural a Israel (ver aquí), de conformidad con sus directrices vigentes.

IDFA dijo en un comunicado: «Si los cineastas y las películas tienen vínculos demostrables con gobiernos que contribuyen a graves violaciones de derechos humanos, estas películas generalmente no son seleccionadas».

Los profesionales del cine israelí ven el asunto de otra manera, como se puede leer en Variedadel informe sobre el tema, aquí.