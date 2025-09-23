IDFA revela los primeros títulos para la sección documental corta

IDFAUno de los principales festivales documentales del mundo, ha anunciado los primeros títulos para su sección documental corta, y reveló las alineaciones para las barras laterales firmadas, Best of Fests and Paradocs.

La 38ª edición del festival se extiende del 13 al 23 de noviembre en Amsterdam.

Varios títulos en la competencia documental corta utilizan imágenes de archivo para examinar cómo los recuerdos personales revelan historias políticas. «Intersecting Memoria» de Shayma ‘Awawdeh presenta un retrato de una juventud gastada bajo ocupación en Cisjordania de Palestina. En «Mientras me quedaba morir», Mohammadreza Farzad y Pegah Ahangarani revisan imágenes temblorosas de protestas sociales en Teherán en 2009.

La selección da la bienvenida a varios cineastas de regreso a la IDFA con un nuevo trabajo, incluido Lasse Linder con «Air Horse One», después de un preciado legado de caballos de exhibición mientras ella se mete de un campeonato a otro, y Teboho Edkins con «un campo abierto», donde él y su padre visitan Etiopia a su hermano junto a una comunidad que todavía lloran las víctimas de un choque en un avión.

Ollie Launspach revela una historia profundamente personal en «Kiss Kiss Bang Bang», explora cómo la transición del cineasta afecta a su novia, revelando preguntas e inseguridades complejas.

Firmado

Firmado muestra el último trabajo de «algunos de los cineastas más originales de nuestro tiempo», y celebra «aquellos con una firma artística única».

Varios nombres aclamados regresan a IDFA en la selección de este año. Después de su debut respaldado por el Fondo Bertha de la IDFA «Kabul, City in the Wind», «Kabul, entre oraciones» de Aboozar Amini, presenta un retrato íntimo de un soldado talibán atrapado entre ideología y una realidad impredecible. El invitado de honor de Honor de 2020 de la IDFA, Gianfranco Rosi, regresa con «debajo de las nubes», un documental de mosaico que explora la ciudad de Nápoles y sus profundidades volcánicas.

La selección incluye cine profundamente personal. En «With Hasan in Gaza», Kamal Aljafari revisa las imágenes de su viaje por carretera en 2001 a través de Gaza, capturando a los momentos fugaces de la vida cotidiana, una realidad ahora alterada irreversiblemente debido al conflicto brutal.

Tocando la importancia crítica del periodismo y la literatura, la galardonada Laura Poitras y el «encubrimiento» de Mark Obenhaus ofrecen un retrato oscuro de los Estados Unidos a través de la lente del periodista de investigación ganador del Premio Pulitzer Seymour Hersh.

Claire Simon, aclamada por la crítica, se dirige a las aulas en «Writing Life-Annie Ernaux a través de los ojos de los estudiantes de secundaria», un retrato que captura el poder vivo del ganador del Premio Nobel e ícono feminista contemporáneo Annie Ernaux.

Lo mejor de las fests

La sección Best of Fests presenta las películas más llamativas y famosas del año de varios festivales.

Varias películas examinan el significado de pertenencia y hogar. En «IGelo», Déni Oumar Pitsaev sigue el viaje de descubrimiento personal del cineasta después de heredar un pedazo de tierra en su patria separada de Georgia. Por medio de un retrato poético de su madre, «el apego» de Mamadou Khouma Gueye documenta la reubicación forzada de su comunidad residencial en Dakar.

Otras películas retratan historias urgentes de resistencia y activismo de base. Reportando desde la primera línea de la crisis de refugiados, «Los viajeros» de David Bingong documenta a los jóvenes migrantes africanos que intentan ingresar a Europa en la frontera muy protegida entre Marruecos y España. La película contemplativa de Brittany Shyne «Seeds» captura la vida cotidiana de los agricultores negros en el sur de Estados Unidos, mientras luchan por preservar su forma de vida y tierra ancestral.

Paradoja

Paradocs muestra el arte cinematográfico de no ficción del año, en el que artistas visuales y cineastas presentan sus exploraciones en el cine de no ficción.

La selección de este año «abarca lo especulativo y lo imaginativo, combinando la historia, la memoria y la fantasía».

En su película de ensayo «Blknws: Termemes & Conditions», Kahlil Joseph ofrece un viaje afro-futurista a través de la historia, la identidad y el potencial de los negros. «The Seasons» de Maureen Fazendeiro combina notas de campo arqueológico, leyendas locales e imágenes de 16 mm para pintar un retrato lírico de la región de Alentejo de Portugal.

Isabel Pagliai desdibuja la línea entre la ficción y el documental en «Fantasy», presentando a su protagonista a través de entradas del diario y mundos internos. En «Underground», Kaori Oda nos lleva a través de las cuevas embrujadas de Okinawa, donde las imágenes y las palabras descubren un pasado horrible.

Competencia de la IDFA por documental corto