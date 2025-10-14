IDFA abrirá con programa de cortos y anuncia programación completa

El Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam (IDFA) ha anunciado los principales programas de competición de su 38ª edición, que tendrá lugar en la ciudad holandesa entre el 13 y el 23 de noviembre. La selección, ya completa, incluye casi 250 películas de 76 países y se abrirá con un programa de cortometrajes como una forma de “mostrar la creatividad y el alcance artístico del cortometraje documental”.

La selección de cortos de apertura incluye “As I Lay Dying” de Mohammadreza Farzad y Pegah Ahangarani; “Memoria que se cruza” de Shayma’ Awawdeh; y “felicidad” de Firat Yücel. Hablando sobre el programa de la noche inaugural, la directora artística Isabel Arrate Fernández dijo: “Creemos que la selección de películas marca la pauta para un festival que explora grandes temas del presente, que deja espacio para nuevas voces, formas frescas y perspectivas inesperadas”.

Este año marca la primera edición con Fernández al mando como director artístico del IDFA, tras la salida de Orwa Nyrabia a principios de año. Fernández fue anteriormente director del Fondo IDFA Bertha. Durante la conferencia de prensa de anuncio del programa, Fernández dijo que cineastas y artistas “nos recuerdan que hay un espacio para la reflexión y la conexión”.

«Aportan otras perspectivas», añadió. «Abren conversaciones sobre el cine, sobre lo que nos conmueve, lo que parece urgente, lo que realmente importa en este momento. A través de ellos, podemos ser parte del coraje de los cineastas y artistas que se niegan a darse por vencidos, que continúan persiguiendo su visión creativa y su compromiso con las historias que consideran importantes».

Las ramas competitivas del festival se dividen en Internacional y Envision, cada una con 12 películas. El primero presenta a cineastas recién llegados y consagrados «que transforman historias profundamente personales en reflexiones sobre los problemas más apremiantes de la actualidad», mientras que el segundo se centra en obras que «forjan nuevos lenguajes cinematográficos».

Entre los aspectos más destacados de las ramas competitivas se encuentran los estrenos mundiales de “Trillion” del director de “Architecton” Victor Kossakovsky y “Silent Flood” del cineasta de “Pamfir” Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk. El documental híbrido «Trillion» es la segunda entrada de la «trilogía de la empatía» planificada que comenzó con «Gunda» y observa la salud de los océanos y los efectos de la pesca industrial. Mientras tanto, “Silent Flood” analiza una comunidad pacifista con creencias religiosas únicas que vive en un pintoresco cañón fluvial en el oeste de Ucrania.

“Mientras agonizo”, cortesía de IDFA

IDFA también anunció la programación de sus dos secciones exclusivas de estreno: Luminous y Frontlight. Lo más destacado de Luminous incluye “Do or Die”, codirigida por el cineasta Toia Bonino y el encarcelado Marcos Joubert y filmada íntegramente con un teléfono tras las rejas. “House of Hope” de Marjolein Busstra sigue a una mujer palestina que dirige una escuela en Cisjordania, mientras que “Paikar” ve al cineasta Dawood Hilmandi regresar a Irán para enfrentarse a su autoritario padre.

Las historias palestinas también ocupan un lugar destacado en la sección Frontlight, con “Gaza’s Twins, Come Back to Me” de Mohammed Sawwaf, que sigue a una madre que intenta desesperadamente llegar hasta sus dos bebés recién nacidos en cuidados urgentes en medio de los bombardeos. En “¡Roba esta historia, por favor!”, Carl Deal y Tia Lessin destacan el papel vital que desempeña el periodismo valiente en la defensa de la democracia y la libertad de prensa.

Vea la selección completa de las líneas competitivas de IDFA, Luminous y Frontlight a continuación:

Competencia Internacional

“Todas mis hermanas”, dir. Massoud Bakhshi (Austria/Francia/Alemania/Irán), 78′ – Estreno mundial

“Diciembre”, dir. Lucas Gallo (Argentina/Uruguay), 105′ – Estreno mundial

“Flana”, Dir. Zahraa Ghandour (Irak/Francia/Qatar), 85 ‘ – Estreno europeo

“Inundación”, dir. Katy Scoggin (Estados Unidos), 75′ – Estreno Internacional

“Un zorro bajo una luna rosa”, dir. Mehrdad Oskouei (Irán/Francia/Reino Unido/Estados Unidos/Dinamarca), 76′ – Estreno mundial

“Mailin”, dirá. María Silvia Esteve (Argentina/Francia/Rumania), 89′ – Estreno mundial

“Palimpsesto: La historia de un nombre”, dir. Mary Stephen (Francia/Hong Kong/Taiwán), 109′ – Estreno europeo

“Los náufragos”, dir. Diego Gutiérrez (Países Bajos), 115′ – Estreno mundial

“Inundación silenciosa”, Dir. Dmytro sukholytkyy-sobchuk (Ucrania/Alemania), 90 ‘-Estreno mundial

“Sinceridad sintética”, dir. Marc Isaacs (Reino Unido), 72′ – Estreno mundial

“Los que vigilan”, dir. Karima Saïdi (Bélgica/Francia/Qatar), 88′ – Estreno europeo

Visualizar la competencia

“Amílcar”, dir. Miguel Eek (España/Portugal/Francia/Suecia/Cabo Verde), 87′ – Estreno mundial

“Rojo sangre”, dir. Martin Imrich (República Checa), 75′ – Estreno mundial

“Confesiones de un topo”, dir. Mo Tan (China/Polonia), 92′ – Estreno mundial

“Fordlândia Panacea”, dir. Susana de Sousa Dias (Portugal/Brasil), 62′ – Estreno mundial

“Santos Destructores”, dir. Aiste Žegulytė (Lituania/Francia/Letonia), 85′ – Estreno mundial

“La quiero muerta”, dir. Gianluca Matarrese (Italia), 86′ – Estreno internacional

“Amor-22-Amor”, dir. Jeroen Kooijmans (Países Bajos), 84′ – Estreno mundial

“Nuestro cuerpo es una estrella en expansión”, dir. Semillites Hernández Velasco, Tania Hernández Velasco (México), 84′ – Estreno mundial

“Pasado Futuro Continuo”, dir. Morteza Ahmadvand, Firouzeh Khosrovani (Irán/Noruega/Italia), 76′ – Estreno internacional

“Gente Powwow”, dir. Sky Hopinka (Estados Unidos), 88′ – Estreno europeo

“Trátame como a tu madre”, dir. Mohamad Abdouni (Líbano), 76′ – Estreno mundial

“Trillón”, dir. Victor Kossakovsky (Noruega/Estados Unidos), 80′ – Estreno mundial

Luminoso

«32 metros», dir. Morteza Atabaki (Turquía, Irán), 84′ – Estreno mundial

“9.192.631.770 Hz”, dir. Todd Chandler (Estados Unidos), 12′ – Estreno internacional

“Abel”, director. Fabian Volti (Italia), 78′ – Estreno internacional

“Y ella no murió”, dir. Kethiwe Ngcobo (Reino Unido, Sudáfrica), 103′ – Estreno internacional

“En línea recta”, dir. Clara Lacombe (Francia), 30′ – Estreno internacional

“Sueños oscuros”, dir. Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini (Cuba, Italia), 20′ – ​​Estreno mundial

«Hacer o morir», dir. Toia Bonino, Marcos Joubert (Argentina, Colombia), 88′ – Estreno mundial

“El vuelo de la cigüeña”, dir. Soumaya Hidalgo Djahdou, Berta Vicente Salas (España, Qatar), 70′ – Estreno mundial

“Conectado a tierra”, dir. Simón Uribe Martínez (Colombia, Francia), 80′ – Estreno mundial

“Casa de la Esperanza”, dir. Marjolein Busstra (Países Bajos, Palestina), 91′ – Estreno mundial

“Si no te gusta, mira hacia otro lado”, dir. Margaux Fournier (Francia), 29′ – Estreno internacional

“La película en la cabeza”, dir. Konstantin von Sichart (Alemania), 11′ – Estreno internacional

“Mohammed & Paul – Érase una vez en Tánger”, dir. Nordin Lasfar (Países Bajos), 93′ – Estreno mundial

“Murmuraciones”, dir. Xavier Marrades (España), 21′ – Estreno mundial

“Mi palabra contra la mía”, dir. Maasja Ooms (Países Bajos), 114′ – Estreno mundial

“Espíritu nómada”, dir. Raúl Soto Rodríguez (Colombia), 95′ – Estreno Internacional

“Sobreviviendo a Shakespeare”, dir. Inna Sahakyan (Armenia, Países Bajos) 94′ – Estreno mundial

“Paikar”, directora. Dawood Hilmandi (Países Bajos, Afganistán), 97′ – Estreno mundial

“La pasión según Agnieszka”, dir. Wojciech Staroń (Polonia), 50′ – Estreno internacional

“Pedro Tomás explica el mundo”, dir. Kornelijus Stučkus (España), 6′ – Estreno internacional

“Las sesiones”, dir. Sien Versteyhe (Bélgica), 71′ – Estreno mundial

“Historias de una mentira”, dir. Olia Verriopoulou (Grecia, Francia), 76′ – Estreno mundial

“Truck Mama”, directora. Zippy Nyaruri (Kenia, Sudáfrica, Arabia Saudita), 85′ – Estreno mundial

“Nos dejaron solos”, dir. Adrián Canoura (España), 82′ – Estreno mundial

“Rocas que lloran”, dir. Karlis Bergs (Estados Unidos, Letonia), 86′ – Estreno mundial

“El viento y todos los tiempos”, dir. Carla Valencia Dávila (Ecuador), 83′ – Estreno Internacional

“El viento sopla donde quiere”, dir. Ivan Boiko (Georgia, Reino Unido), 69′ – Estreno mundial

Luz frontal

“Oso de espárragos”, dir. Ivan Grgur (Croacia), 18′ – Estreno europeo

Es “El Payaso de Gaza”. Abdulrahman Sabbah (Palestina, Francia, Qatar) 61′ – Estreno europeo

“El desierto de lo real”, dir. Luuk Bouwman (Países Bajos), 108′ – Estreno mundial

“Elon Musk presentado: el experimento Tesla”, dir. Andreas Pichler (Alemania), 90′ – Estreno mundial

“Ojos de la máquina”, dir. Daya Cahen (Países Bajos), 76′ – Estreno mundial

“Los gemelos de Gaza, regresad a mí”, dir. Mohammed Sawwaf (Palestina), 96′ – Estreno mundial

“Mi tierra extranjera”, dir. Coletivo Lakapoy, Louise Botkay, João Moreira Salles (Brasil), 99′ – Estreno europeo

“La nueva política relativa a los solicitantes de asilo sin hogar”, dir. Dennis Harvey (Suecia, Irlanda), 14′ – Estreno internacional

“Aquí no hay sol”, dir. Karol Maia (Brasil), 79′ – Estreno Internacional

“Club de Comedia Palestina”, dir. Alaa Aaliabdallah (Reino Unido, Palestina), 98′ – Estreno europeo

“¡Roba esta historia, por favor!”, dir. Carl Deal, Tia Lessin (Estados Unidos), 101′ – Estreno internacional

“Norte verdadero”, dir. Michèle Stephenson (Canadá, Estados Unidos), 96′ – Estreno internacional

“Somos Pat”, dir. Rowan Haber (Estados Unidos), 87′ – Estreno europeo

“Cuando me encarcelen”, dir. Anastasiia Vedenskaia (Francia), 65′ – Estreno mundial

“La mujer que empujó al leopardo”, dir. Patience Nitumwesiga (Uganda, Sudáfrica, Alemania, Estados Unidos), 108′ – Estreno internacional