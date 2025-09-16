IDF se dirige a Gaza High-Rises, golpea el grupo terrorista en Beit Hanoun







Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) llevaron a cabo grandes huelgas en Ciudad de Gaza Altos altos y eliminó a un grupo de terroristas en Beit Hanoun durante operaciones separadas en el área norte de Gaza Strip el domingo. Según las FDI, Hamas había colocado equipos de vigilancia en dos de las torres de la ciudad de Gaza para rastrear los movimientos de las tropas israelíes, mientras que el tercer edificio contenía puestos de observación.

El ejército dijo que proporcionó advertencias repetidas, usó armas precisas y realizó vigilancia aérea para minimizar el daño a los civiles. Los ataques seleccionados se producen cuando Israel estima que más de 300,000 palestinos han evacuado la ciudad de Gaza, la última fortaleza de Hamas, pero se estima que 700,000 palestinos aún permanecen. Por separado, las FDI dijeron que mató a 11 terroristas en Beit Hanoun después de lanzar una campaña contra los restos de los batallones de Hamas atrincherados en la ciudad.

