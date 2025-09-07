IDF ordenó a los Gazans que evacuaran inmediatamente antes del gran ataque

Yakarta, Viva – Militar israelí (IDF) Pregunte a los residentes en varias cuadras de la ciudad Gaza para salir de inmediato de la casa ataque Enormemente contra un edificio de varios pisos.

La orden fue entregada directamente por el portavoz de Avichay Adraee.

«Advertencias de emergencia para los residentes de los bloques 726, 727, 784 y 786, especialmente en el edificio de Al-Ruya. Las FDI atacarán la ubicación porque hay una infraestructura de Hamas dentro o a su alrededor», dijo a través de la plataforma X, citada desde Antara, domingo 7 de septiembre de 2025.

Se les pidió a los residentes que evacuar a la región de Khan Yunis en el sur de Gaza.

Las FDI también dijeron que había formado una zona humanitaria en el área de Al-Mawasi, Khan Yunis.

Esta zona está equipada con hospitales de campo, carpas de refugiados, suministro de agua limpia, alimentos y medicamentos, los resultados de la cooperación con las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales.

«De ahora en adelante, para facilitar la evacuación de la ciudad de Gaza, establecemos al-Mawasi como una zona segura. Inmediatamente nos mudamos allí y unirnos a miles de personas que ya han sido desplazadas», dijo Adraee.

Anteriormente, los medios de comunicación israelí informaron que el Ministro de Defensa israelí Israel Katz había aprobado un plan de operación militar para ganar el control sobre la ciudad de Gaza.

Galei Tzahal Military Radio dijo que la operación podría durar hasta 2026 e involucró hasta 130,000 tropas de reserva en la cima del movimiento.

El 21 de agosto, el primer ministro Benjamin Netanyahu también acordó un plan militar para controlar la ciudad de Gaza y destruir al grupo Hamas. (Hormiga)