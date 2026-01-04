Identifican el cuerpo del entrenador del Valencia mediante anillo, reloj y tatuajes

Kupang, VIVA – La Policía Regional de East Nusa Tenggara confirmó que los cuerpos fueron encontrados por el equipo conjunto SAR durante la operación de búsqueda de víctimas de barcos. hundir De Labuán Bajo Es el entrenador de la selección española del Valencia B femenino, Fernando Martín Carreras (FMC).

«Eso es cierto entrenador valenciano «Para el equipo B, que fue identificado mediante anillos y relojes», dijo el domingo el jefe de relaciones públicas de la policía regional de NTT, el comisario de policía Henry Novika Chandra en Kupang.

Aparte de eso, otra certeza era que había una coincidencia entre los datos ante mortem y post mortem, incluido el sexo masculino adulto, la altura y características especiales como los tatuajes.



Entrenador del Valencia FC encontrado muerto tras 10 días de búsqueda Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

Dijo que todos estos hallazgos fueron confirmados por la familia inmediata que todavía estaba en Labuan Bajo el domingo 4 de enero.

Reveló que el proceso de identificación fue llevado a cabo minuciosamente por el Equipo DVI Biddokkes de la Policía Regional de NTT, comparando datos ante mortem (AM) de la familia y la embajada, así como datos post mortem (PM) resultantes de exámenes médicos forenses.

Por supuesto, dijo, el proceso de identificación también se llevó a cabo cuidadosamente, priorizando los principios científicos y humanitarios.

«El equipo DVI recopiló y comparó datos primarios y secundarios según el protocolo de Interpol, aunque los datos primarios, como las huellas dactilares, no pudieron utilizarse de manera óptima debido al estado del cuerpo», añadió.

Actualmente, los cuerpos de las víctimas del accidente del barco turístico se encuentran en un centro de salud en Labuan Bajo para recibir tratamiento adicional.

Porque todavía estamos esperando el proceso de coordinación del regreso a nuestro país de origen con la familia y representantes de la embajada.

Anteriormente, ocurrió un accidente marítimo con el barco de motor Putri Sakinah que transportaba turistas en las aguas del estrecho de la isla Padar, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental.

El barco pinisi transportaba a 11 pasajeros: seis turistas extranjeros procedentes de España, un guía turístico y cuatro tripulantes.

Del total de 11 personas a bordo, siete fueron rescatadas. Mientras tanto, otras cuatro personas aún se encuentran desaparecidas y en proceso de búsqueda. (Hormiga)