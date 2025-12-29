¡Identificado! Cuerpo de víctima del hundimiento del barco en Labuan Bajo, hija del entrenador del Valencia FC, familia deja emotivo mensaje

Labuán BajoVIVA – El equipo DVI formado por Dokkes y la policía de West Manggarai Inafis ha identificado cadáver que fue encontrado el lunes 29 de diciembre de 2025 por la mañana en la isla Serai, Parque Nacional de Komodo.

El inspector de la policía de Kasidokkes West Manggarai, Dr. Gde Yoga Ari Suputra, confirmó que los cuerpos eran víctimas del hundimiento del barco turístico Putri Sakina, que era una de las hijas del entrenador. Valencia FC que aún no ha sido encontrado.

Yoga dijo que la identificación se realizó mediante la comparación de huellas dactilares según datos de la Embajada. Español. Aparte de eso, el cuerpo también combinaba con el color de cabello del cuerpo, es decir, rubio, aretes y collares, una pulsera en el brazo izquierdo con escritura en español y esmalte de uñas de color amarillo brillante.



El ambiente de la familia del técnico del Valencia que naufragó en Labuan Bajo Foto : Vera Bahali/tvOne/Labuan Bajo

«Al principio fue difícil ver las huellas dactilares, pero nuestro departamento de identificación pudo hacerlo», dijo Yoga.

Actualmente el cuerpo aún se encuentra en el Hospital General de Mombok, Labuan Bajo. Yoga dijo que su grupo todavía estaba esperando instrucciones de la Embajada de España.

Mensaje de felicitación familiar

Tras identificar el cuerpo encontrado, la familia de la víctima emitió un mensaje escrito en tres idiomas: español, indonesio e inglés. Confirmaron la muerte de su hija y agradecieron el apoyo de todos los partidos en Indonesia y España.

Aparte de eso, también pidieron que se mantenga la confidencialidad de las identidades de sus familiares. También creen que continuará la búsqueda de sus otros tres familiares.

«No volveríamos a España sin ellos cuatro juntos.» ellos escribieron.

Informe Vera Bahali/tvOne NTT