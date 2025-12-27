Idéntico a los separatistas, el motivo por el que el TNI dispersó la acción de abanderamiento del GAM en Lhokseumawe


Sábado, 27 de diciembre de 2025 – 12:28 WIB

Jacarta – Jefe del Centro de Información (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (marzo) Freddy Ardianzah confirmar liquidación acción masiva en LhokseumaweAceh, ha presentado medidas persuasivas y las ha llevado a cabo de conformidad con las normas.

Se sabe que los soldados del TNI AD de Korem 011/Lilawangsa dispersaron la acción masiva porque llevaban la bandera del Movimiento Aceh Libre (GAM) y un arma de fuego tipo pistola y un arma punzante tipo rencong.

«El TNI enfatiza que la prohibición de enarbolar la bandera de la luna y la estrella se basa en las disposiciones legales aplicables porque este símbolo se identifica con el movimiento separatista que es contrario a la soberanía de la República de Indonesia», dijo Freddy en su declaración en Yakarta, el sábado 27 de diciembre de 2025.

El TNI dispersa una acción masiva con banderas del GAM en Lhokseumawe

De acuerdo a Jefe de Gabinete del TNILas acciones llevadas a cabo por soldados del TNI están reguladas en los artículos 106 y 107 del Código Penal, artículo 24 letra a, Ley Número 24 de 2009 y PP Número 77 de 2007.

Cronología de la acción de disolución

Kapuspen explicó que el incidente comenzó el jueves 25 de diciembre de 2025 por la mañana y continuó hasta la madrugada del viernes en la ciudad de Lhokseumawe. En ese momento un grupo de personas se reunió, convoyó y realizó una manifestación, y algunos de ellos ondearon la bandera de la estrella y la luna que es idéntica al símbolo bandera del juegoacompañados de gritos que tienen el potencial de provocar una reacción pública y alterar el orden público, especialmente en medio de los esfuerzos de recuperación posteriores al desastre en Aceh.

Después de recibir el informe, el coronel Inf Ali Imran de Danrem 011/Lilawangsa se coordinó inmediatamente con la policía de Lhokseumawe y junto con personal de Korem 011/LW y Kodim 0103/North Aceh se dirigieron al lugar.

Los funcionarios del TNI-Polri dieron prioridad a las medidas persuasivas pidiendo que se pusiera fin a la acción y se entregara la bandera. Sin embargo, como el llamamiento no fue atendido, las autoridades llevaron a cabo una dispersión mesurada asegurando la bandera para evitar que la situación empeorara.

Durante este proceso se generó una discusión y durante una inspección a una de las personas del grupo se encontró un arma de fuego Colt M1911 junto con municiones, un cargador y un arma cortante.

«El interesado fue detenido y entregado a la policía para su procesamiento de conformidad con la ley aplicable», dijo el jefe del TNI Penuspen.

El TNI arresta a manifestantes armados del GAM en Lhokseumawe

El coordinador de la manifestación afirmó que el incidente se debía simplemente a una diferencia de entendimiento y acordó hacer las paces con las autoridades. El TNI hizo un llamamiento a la opinión pública para que no se deje provocar fácilmente por informaciones cuya veracidad no ha sido verificada.

«El TNI lamenta la circulación de vídeos/contenidos que contienen narrativas falsas y desacreditan a la institución del TNI. Esta información no coincide con los hechos sobre el terreno y tiene el potencial de engañar al público», dijo Freddy.

