Idéntico a los separatistas, el motivo por el que el TNI dispersó la acción de abanderamiento del GAM en Lhokseumawe

Jacarta – Jefe del Centro de Información (Kapuspen) TNI Mayjen TNI (marzo) Freddy Ardianzah confirmar liquidación acción masiva en LhokseumaweAceh, ha presentado medidas persuasivas y las ha llevado a cabo de conformidad con las normas.

Se sabe que los soldados del TNI AD de Korem 011/Lilawangsa dispersaron la acción masiva porque llevaban la bandera del Movimiento Aceh Libre (GAM) y un arma de fuego tipo pistola y un arma punzante tipo rencong.

«El TNI enfatiza que la prohibición de enarbolar la bandera de la luna y la estrella se basa en las disposiciones legales aplicables porque este símbolo se identifica con el movimiento separatista que es contrario a la soberanía de la República de Indonesia», dijo Freddy en su declaración en Yakarta, el sábado 27 de diciembre de 2025.



El TNI dispersa una acción masiva con banderas del GAM en Lhokseumawe

De acuerdo a Jefe de Gabinete del TNILas acciones llevadas a cabo por soldados del TNI están reguladas en los artículos 106 y 107 del Código Penal, artículo 24 letra a, Ley Número 24 de 2009 y PP Número 77 de 2007.

Cronología de la acción de disolución

Kapuspen explicó que el incidente comenzó el jueves 25 de diciembre de 2025 por la mañana y continuó hasta la madrugada del viernes en la ciudad de Lhokseumawe. En ese momento un grupo de personas se reunió, convoyó y realizó una manifestación, y algunos de ellos ondearon la bandera de la estrella y la luna que es idéntica al símbolo bandera del juegoacompañados de gritos que tienen el potencial de provocar una reacción pública y alterar el orden público, especialmente en medio de los esfuerzos de recuperación posteriores al desastre en Aceh.

Después de recibir el informe, el coronel Inf Ali Imran de Danrem 011/Lilawangsa se coordinó inmediatamente con la policía de Lhokseumawe y junto con personal de Korem 011/LW y Kodim 0103/North Aceh se dirigieron al lugar.

Los funcionarios del TNI-Polri dieron prioridad a las medidas persuasivas pidiendo que se pusiera fin a la acción y se entregara la bandera. Sin embargo, como el llamamiento no fue atendido, las autoridades llevaron a cabo una dispersión mesurada asegurando la bandera para evitar que la situación empeorara.

Durante este proceso se generó una discusión y durante una inspección a una de las personas del grupo se encontró un arma de fuego Colt M1911 junto con municiones, un cargador y un arma cortante.

«El interesado fue detenido y entregado a la policía para su procesamiento de conformidad con la ley aplicable», dijo el jefe del TNI Penuspen.



El TNI arresta a manifestantes armados del GAM en Lhokseumawe

El coordinador de la manifestación afirmó que el incidente se debía simplemente a una diferencia de entendimiento y acordó hacer las paces con las autoridades. El TNI hizo un llamamiento a la opinión pública para que no se deje provocar fácilmente por informaciones cuya veracidad no ha sido verificada.