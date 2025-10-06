IdeaFest 2025 Presente 31 de octubre

VIVA – Una chispa puede comenzar un movimiento, y una voz puede cambiar de dirección cultura. Con este espíritu, IdeaFest 2025 Volver al tema «(Cult) ivate the Culture», enfatiza su posición como el festival de colaboración creativa más grande de Indonesia, así como la sala de reuniones de visionario, creadores y agentes de cambios transplicables.

Desde su primera vez en 2011, IdeaFest constantemente ha sido un lugar inspirador que reúne a los profesionales creativos de la industria, las comunidades y las marcas para intercambiar ideas, construir redes y presentar una colaboración significativa. En la edición de este año, IdeaFest 2025 presentó una fila de figuras prominentes de varios campos, incluidas Niceaunies, artistas y diseñadores contemporáneos; Oh Su-Hyang, autor de los hábitos secretos para dominar tu arte de hablar; David Van Reybrouck, historiador cultural y escritor de la Revolución de los Estados Unidos; Nick y Henry Burch, fundador de Butter Baby; Fondos Dajani, poetas y actrices; y Anthony Tao, escritor y editor. Su presencia confirma el compromiso de IdeaFest para abrir un espacio de diálogo disciplinado cruzado y alentar el nacimiento de la transformación cultural que es relevante para los tiempos.

Durante tres días de organización, los visitantes serán invitados a explorar varios programas inspiradores. Una serie de ideales presentarán discusiones con oradores internacionales y locales, mientras que IdeaFest X abre nuevas experiencias en la comprensión de la cultura contemporánea. El programa durante el IdeaFest dio un foco especial sobre el trabajo de las marcas y los productos locales, mientras que la Expo Expo presenta una exposición inmersiva que inspira los sentidos. No solo eso, el Foro de Ideafriends también será un espacio estratégico para que la nueva generación de conducir en la industria discute, establecer relaciones y ampliar la colaboración sostenible.

IdeaFest 2025 tendrá lugar el 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025 en el Centro de Convenciones Internacionales de Yakarta, Senayan. Los boletos oficiales se pueden obtener a través de loket.com/ideafest2025y se recomienda a los entusiastas que realicen un pedido inmediatamente dada la disponibilidad limitada.

