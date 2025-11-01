Ideafest 2025 presenta 500 oradores nacionales e internacionales, fomenta la innovación de la industria creativa y el patrimonio cultural

Jacarta – Entrando en su decimocuarto año de implementación, Festival de ideas ha vuelto como el festival creativo anual más grande de Indonesia. Esto también se convierte en un espacio de colaboración para que los actores de la industria creativa desarrollen ideas, debatan e innoven.

Este año, IdeaFest 2025 con el tema «(Cult)ivate the Culture», que invita a actores creativos a explorar los valores culturales y convertirlos en un movimiento colectivo para transmitir el patrimonio cultural de Indonesia en la era moderna.

Durante 3 (tres) días, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2025, IdeaFest se llevará a cabo en el Centro Internacional de Convenciones de Yakarta (JICC) Senayan, presentando más de 120 sesiones y 500 oradores nacionales e internacionales de diversos campos de la industria creativa.

Según los resultados de una encuesta realizada por GoodStats, más del 70% de los jóvenes en Indonesia son optimistas de que la cultura indonesia pueda ser ampliamente conocida. Elementos como la fuerza de la identidad del evento, la riqueza del contenido cultural y la atmósfera también contribuyen en gran medida a la formación de esta impresión positiva.

En consonancia con esto, a través del tema «(Cult)ivate the Culture», IdeaFest 2025 se presenta como un espacio que no solo muestra la cultura, sino que también fomenta percepciones positivas de la industria creativa de Indonesia a través de experiencias inspiradoras y temas que son relevantes para los desarrollos actuales.

En este contexto, la cultura se interpreta no sólo como algo que se hereda, sino como algo que continúa viviendo, que puede desarrollarse, reinterpretarse y difundirse a través de diversos medios creativos como el cine, la música, la gastronomía, los deportes, la literatura y la tecnología.

«Creemos que la cultura es la base de toda idea auténtica. En una era dinámica, es muy importante para nosotros poder cultivar o preparar una nueva generación seleccionando, manteniendo y desarrollando valores, ideas y normas que continuarán el futuro del ecosistema creativo», dijo Ben Soebiakto, copresidente de IdeaFest 2025, citado en un comunicado de prensa el sábado 1 de noviembre de 2025.

«A través de IdeaFest 2025, queremos alentar a los actores de la industria a convertirse no solo en consumidores culturales, sino también en cultivadores que plantan, cuidan y desarrollan activamente valores culturales para que sigan siendo relevantes a medida que cambian los tiempos», continuó.

Según datos del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, en el primer semestre de 2024, la realización del valor añadido de la economía creativa en 2024 experimentó un crecimiento de 749,58 billones de rupias, un aumento de alrededor del 4,46 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. Este crecimiento confirma la resiliencia y el gran potencial del sector de la economía creativa de Indonesia, especialmente en medio de una dinámica global en constante cambio.