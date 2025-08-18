Idea de reinicio animada de ‘Family Matters’ desarrollada por Bryton James

Bryton Jamesquien interpretó a Richie Crawford en ocho temporadas de «Family Matters«, Reveló que está trabajando en una idea para un reinicio animado de la comedia de situación de la década de 1990.

El actor le dijo a Entertainment Weekly que «tenía la idea de tomar el programa y convertirlo en una serie animada», que implicaba «tomar los viejos episodios y modernizarlos y comenzar desde cero para la nueva generación».

James dijo que está «muy lejos» con la idea de reinicio animado. Dijo que aseguró una compañía de producción para financiar el proyecto y logró traer «todos a bordo», incluido Jaleel White, quien interpretó a Steve Urkel.

«Está sentado en Warner Bros.» Manos ahora mismo ”, dijo James a EW. «Ese plan todavía está flotando por ahí, y todavía estoy tratando de perseguirlo».

Warner Bros. Television no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el proyecto. Según EW, «una fuente familiarizada con Warner Bros. Animation le dice a EW que son conscientes del interés de James en hacer un reinicio, pero el proyecto no se ha movido más allá de eso».

Nunca ha habido un reinicio de «asuntos familiares» desde que terminó la serie en 1998, pero el elenco se ha reunido para sesiones de fotos y entrevistas, y algunos miembros expresan interés en una especie de avivamiento. White ha repitido el papel de Urkel en algunas apariciones únicas.

Un spin-off de la comedia de situación «Perfect Strangers», «Family Matters» debutó en ABC en 1989 y se ejecutó durante nueve temporadas, luego de la familia Winslow con sede en Chicago en 215 episodios. La serie también protagonizó a Reginald Veljohnson, Jo Marie Payton, Rosetta Lenoire, Darius McCrary, Kellie Shanygne Williams, Valerie Jones, Joseph y Julius Wright, Telma Hopkins, Jaimee Foxworth, Shawn Harrison, Michelle Thomas, Orlando Brown y Judyann Elder.

Después de «Family Matters», James protagonizó más de 1,600 episodios de la telenovela «The Young and the Restless» como Devon Hamilton Winters. El personaje se cruzó recientemente a la serie spin -off, «Beyond the Gates».