Idea de intercambio simulado ha cambiado al segunda base estrella de los Yankees a los Gigantes

Getty

Segunda base estelar de los Yankees Jazz Chisholm J.r ha surgido en los rumores comerciales después de que se informó que el Los yanquis son En realidad «escuchando» a ofertas por él.

Jackson Roberts de Newsweek creó una idea comercial simulada que enviaría a Jazz Chisholm Jr al Gigantes de San Francisco esta temporada baja. JazzAl comenzar su temporada a los 28 años, será agente libre a finales de 2026.

Roberts cita cómo Jazz encajaría perfectamente en el Gigantesdado el estadio y McCovey Cove, además de un bateador zurdo con poder que puede jugar una posición privilegiada en la segunda base, cubriendo el medio del cuadro con el campocorto Willy Adames. Roberts también dice que hay que darse cuenta de que, con Rafael Devers en primera base y Matt Chapman en tercera, el cuadro inicial de los Giants, desde un punto de vista defensivo y ofensivo, estaría en una posición sólida..

En términos de lo que los Gigantes cederían a los Yankees en un canje de Chisholm, podrían estar buscando relevistas o un abridor, si no ambos. Los Gigantes cuentan con relevistas notables como Randy Rodríguez, Joel Peguero, Erik Miller, entre otros, que los Yankees podrían buscar en un canje.

Los Yankees aún no han tenido conversaciones de extensión con Jazz Chisholm Jr.

Según el gerente general de los Yankees, Brian Cashman, en noviembre de 2025, los Yankees y el Jazz aún no hemos mantenido conversaciones de extensión después de que Chisholm posiblemente tuvo la mejor temporada de su carrera en Nueva York durante la temporada 2025, en la que fue un jugador 30/30 con más de 30 jonrones y 30 bases robadas y un WAR de 4.2, colocándolo como uno de los mejores segunda base de todo el béisbol. El Jazz se perdió un mes de la temporada debido a una lesióny si no fuera por eso, podría haberse acercado al club 40/40.

Debido a todo esto, no sorprende que Jazz esté recibiendo discusiones comerciales y que los Yankees, de hecho, estén escuchando, considerando su inminente agencia libre y el hecho de que su techo podría no ser más alto de lo que es actualmente, hablando en términos de valor comercial para los Yankees.

Hay un fuerte argumento de que los Yankees deberían quedarse con Jazz y no canjearlo, considerando que es uno de sus mejores bateadores en una alineación con Aaron Judge, Ben Rice y Trent Grisham a su alrededor. También es necesario tener en cuenta si Cody Bellinger volverá a firmar, y si pierde a Bellinger, cambiar a Chisholm además de eso no tendría mucho sentido.

Yankees esperando la decisión de agencia libre de Cody Bellinger

Los Yankees también Ha sido vinculado al agente libre SS/2B Bo Bichette.Según Jon Heyman del New York Post, supuestamente lo revisó. Heyman afirma que el Yankees presentó una oferta formal al agente de Cody Bellinger, Scott Boras, esta semana, y todavía estamos en modo de esperar y ver si se cierra un trato.

En cuanto al futuro a largo plazo del Jazz en Nueva York, aún no se conoce del todo. Tiene sentido que Nueva York al menos escuche ofertas, pero si lo canjean es una historia completamente diferente. De cualquier manera, encajaría en muchos otros equipos de Grandes Ligas además de los Yankees, considerando que, para empezar, el mercado de segunda base no es muy profundo. Los Giants son uno de varios equipos que serían un lugar de aterrizaje perfecto si se produjera un intercambio.