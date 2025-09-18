ID de mente voluntaria de empleados Presente el ecosistema económico circular para Ciderum Village

VIVA – Insidia de la industria minera indonesia ID de mente Muestra constantemente su compromiso en apoyar a las comunidades locales para crear un ecosistema economía circular que proporciona beneficios directos para la comunidad y la naturaleza.

A través del Programa de Compuesto de Volumen de Voluntarios de Empleados Sociales, Mind ID nuevamente presenta docenas de empleados para ayudar a la comunidad en diversas actividades educativas, desarrollo económico y preservación ambiente.

En esta implementación, el programa se centra en tres actividades principales, a saber, el procesamiento de residuos, el desarrollo de granjas de ovejas y la propagación de semillas de peces en estanques. Las tres actividades son un medio para fomentar la conciencia colectiva para ayudarse mutuamente, proteger la naturaleza y obtener beneficios económicos de manera sostenible.

El Secretario Corporativo Mind Id, el hombre principal, dijo que la comunidad como la preservación de la naturaleza en la primera guardia requiere un apoyo integral de varias partes.

La identificación de la mente, como gerente de los recursos minerales y de carbón de Indonesia, busca continuar apoyando constantemente a la comunidad, no solo desde el nivel operativo sino también a través de diversas actividades sociales que crean una economía circular sostenible.

«La identificación de la mente está tratando de asistir a todas las actividades que pueden construir civilizaciones sostenibles. Junto con la comunidad, queremos garantizar que todos los beneficios producidos por la Tierra puedan ser devueltos para realizar un futuro sostenible», dijo.

Los hombres explicaron, Mind Id presenta un apoyo integral, no solo en términos de material sino también a través de la presencia directa y moral de empleados que se mezclan con la comunidad.

La compañía cree que la cercanía emocional será una fuerza importante para el nacimiento de programas de sostenibilidad más innovadores, beneficiosos para la economía y la preservación de la naturaleza.

El pueblo de Ciderum es uno de los pueblos fomentados desarrollados por Mind Id en el pueblo de Eduwisata. Este programa no solo presenta instalaciones e infraestructura decentes, sino también de varios asesoramiento que se centra en la conciencia ambiental y la salud mental de la comunidad.

Los aldeanos ahora tienen un mejor acceso a la gestión integrada de residuos, oportunidades adicionales para los ingresos de las granjas de ovejas, a la sostenibilidad de los alimentos a través de estanques de pescado.

Este impacto proporciona beneficios dobles, tanto para la comunidad como para el entorno circundante.

Más que eso, los hombres enfatizan que las actividades voluntarias de los empleados en la aldea de Ciderum también son parte de la estrategia de identificación mental como el gerente de los recursos minerales indonesios responsables.

La compañía coloca la preservación ambiental, el empoderamiento comunitario y las contribuciones económicas regionales como los principales pilares de la estrategia operativa sostenible.

«La identificación mental es la fuerza impulsora de la corriente posterior de los recursos minerales que también es proactivo para convertirse en un motor para el desarrollo económico sostenible al conectar el valor de los beneficios de los minerales de la Tierra con el bienestar del pueblo indonesio», concluyó.