Ice-T para organizar los premios de Clue 2025; Los verdaderos nominados del crimen anunciado

Estrella del icono de hip-hop y la estrella de «Ley y Orden: SVU» Hielo ha firmado para organizar el 2025 Premios de pistaque se llevará a cabo el 6 de septiembre durante el anual Crimética convención. Los presentadores en el escenario incluirán al creador de franquicias «CSI» Anthony E. Zuiker, John Quiñones de ABC News, Dr. Ann Burgess y Matt Murphy.

The Clue Awards también presentó a sus nominados para el evento de este año (incluida una nueva categoría de guión), y anunció los ganadores del premio «CrimeFighter of the Year» de este año: las familias de la libertad alemana y Abigail Williams, que fueron víctimas de los asesinatos de Delphi en Indiana, junto con el investigador principal Lt. Jerry Holeman de la Policía Estatal de Indiana.

El homenajeado del año del año pasado, el creador/anfitrión de «America’s Most Wanted» John Walsh, quien también es cofundador de la organización sin fines de lucro El Centro Nacional para los Niños Desaparecidos y Explotados, presentará el premio de este año. Los destinatarios anteriores incluyen la Fundación Gabby Petito y la Fundación Black & Missing.

El honor de «America’s Greatest Detective» de los Premios Clue, presentado por Law & Crime, finalistas, que honra a los profesionales de la ley, incluyen el sargento. Julissa Trapp (Departamento de Policía de Anaheim, California) por el trabajo en el asesino en serie Steven Dean Gordon y el cómplice Franc Cano; Ofc. Jeffrey Babauta (Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida) para asumir la operación en el mundo del cocodrilo subterráneo caza furtiva; y el sargento. Matthew Vartanian y Det. Andrew Houghton (Departamento de Policía de Elgin, Illinois) por el trabajo en el caso frío de Karen Schepers de 42 años, lo que condujo a la serie de podcast de casos Cold «Some Knows Something».

Aquí están los nominados al premio de pista 2025:

TV: Docuseries sobresalientes

«Asesinato estadounidense: Gabby Petito» (Netflix) | Producido por Cinemart

«Hola hermosa: anatomía de una estafa romántica» (Hulu) | Producido por ABC News Studios y Anchor Entertainment

«Traición: el secreto de un padre» (Hulu) | Producido por Glass Entertainment Group y ABC News Studios

«Beauty Queen Killer» (Hulu) | Producido por 101 Studios, amplio Entertainment y ABC News Studios

«Mastermind: pensar como un asesino» (Hulu) | Producido por Campfire Studios, en asociación con Lewellen Pictures

TV: Serie Episódica excepcional

«Rescate de rehenes» (el CW) | Producido por películas del comité y vice TV

«PD True» (Paramount+) | Producido por Bright North Productions

«Crime Beat TV» (Hulu) | Producido por Corus Entertainment Inc.

«Casos asesinos» (A&E) | Producido por la Red de Law & Crime

«Enjuiciando al mal con Kelly Siegler» (Oxygen True Crime) | Producido por Wolf Entertainment, Universal Television Alternative Studio y Magical Elves

TV: Serie de guión sobresaliente

«Long Bright River» (Peacock) | Producido por Sony Pictures Television, UCP, una división de Universal Studio Group, Black Mass Productions, Pascal Pictures y Original Film

«Padrino de Harlem» (MGM+) | Producido por ABC Signature Studios

«No mi familia: la historia de Monique Smith» (vida útil) | Producido por contenido no desanimado, en asociación con Groupm Motion Entertainment

Podcast: Docuseries sobresalientes

«True Crime News Presents: American Hustlers» | Producido por Frequency Media, junto con True Crime News

«En el podcast de este con N Leigh Hunt» | Producido por N Leigh Hunt

«Arriba y desaparecido» | Producido por Tenderfoot TV

«¿Quién mató a Jennifer Judd?» | Producido por ID y Ark Media

«San Miguel secuestros» | Producido por Audible

Podcast: Serie Episodic excepcional

«Confidencial del tribunal» | Producido por Via Fortuna Media

«True Crime News: The Podcast» | Producido por Telepictures Productions Inc., en asociación con Warner Bros Entertainment

«Crime Fix with Angenette Levy» | Producido por Law & Crime

«Duerte muerto: verdadero crimen para la hora de acostarse» | Producido por Nancy Miller

«Traición: semanal» | Producido por Glass Podcasts, una división de Glass Entertainment Group, en asociación con iHeartPodcasts

Película documental sobresaliente

«Los hermanos Menéndez» (Netflix) | Producido por Campfire Studios

«Serial Killer Capital: Los Ángeles» (oxígeno) | Producido por Júpiter Entertainment

«Left For Dead» (Tubi) | Producido por Streetcar Entertainment

«La chica que se parecía a mí» (ABC) | Producido por ABC News 20/20

«Pecos de los padres: los juicios crudos» (Hulu) | Producido por ABC News Studios

True Crime Book of the Year

«My Time to Stand» (Benbella Books) | Escrito por Gypsy-Rose Blanchard, Michele Matrisciani y Melissa Moore

«El científico y el asesino en serie» (casa aleatoria) | Escrito por Lise Olsen

«The Atlas of Art Crime: robos, vandalismo y falsificaciones» (Publicación de Prestel) | Escrito por Laura Evans, PhD

«La heredera del impostor: Cassie Chadwick, el mayor ruido de la edad dorada» (Libros de diversión) | Escrito por Annie Reed

«Historia de un asesinato: las esposas, la amante y el Dr. Crippen» (Penguin Random House/Dutton) | Escrito por Hallie Rubenhold

«Los coleccionistas de alquileres: explotación, asesinato y redención en inmigrantes LA» (Astra House) | Escrito por Jesse Katz

Los Premios Clue reconocen la «excelencia y la narración responsable» en la verdadera tarifa del crimen, incluyendo televisión, cine, podcasts y publicación. Crimecon, que se celebró desde 2017, es un evento de tres días que tiene lugar en el Gaylord Rockies Resort & Convention Center en Aurora, Colorado, oradores en la conferencia de este año, producida por Red Seat Ventures, incluyen Zuiker, Walsh, Marcia Clark, Chris Hansen, Kendall Rae, Nancy Grace y otros.