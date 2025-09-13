Ice Cube dice que disparó sus escenas de ‘guerra de los mundos’ en 15 días

Cubito de hielo está arrojando algo de luz sobre la producción turbulenta de «Guerra de los mundos. «

Durante una entrevista reciente con Kai CenatLa estrella del «viernes» dijo que la nueva versión viral de la «Guerra de los Mundos» se filmó en 2020 durante la pandemia Covid, y que sus escenas se completaron en 15 días sin el director o ninguno de sus coprotagonistas.

«[‘War of the Worlds’] Fue una película que hice en 2020 durante la pandemia «, recordó Ice Cube.» La filmamos en 15 días y fue durante la pandemia. Entonces el director no estaba allí. Ninguno de los actores estaba allí. Esta era la única forma en que realmente pudimos filmar la película «.

Ice Cube explicó que la película tardó tanto en lanzarse porque fue filmada originalmente por Universal, que luego se la vendió a Amazon. La adquisición del resto de las imágenes fuera de las escenas de Ice Cube también contribuyó a los retrasos.

«Todas las imágenes son de cámaras de vigilancia reales en todo el mundo», agregó. «Entonces tuvieron que construir toda esa mierda [and then collect and edit the footage]. «

«War of the Worlds», adaptada libremente de la novela de ciencia ficción de HG Wells del mismo nombre, rápidamente se convirtió en una sensación viral después de que su trailer debutó a fines de julio. Tras su lanzamiento el 30 de julio, la película fue criticada de manera crítica, teniendo brevemente un puntaje del 0% en Rotten Tomatoes. Ahora se encuentra al 4%.

Ice Cube protagoniza «War of the Worlds» como analista de seguridad informática William Radford, quien es arrojado al centro de una catástrofe global cuando los extraterrestres invaden la Tierra. Otros miembros del reparto incluyen a Eva Longoria, Iman Benson, Henry Hunter Hall, Clark Gregg y Devon Bostick.