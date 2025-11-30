‘Ibu’ de Kanya Iwana explora el trauma generacional en el mercado JAFF

Iván Kanyauna artista multidisciplinaria indonesia que hace su debut como directora, tiene “Madre”seleccionada para el Proyecto Futuro JAFF, sobre tres generaciones de mujeres que luchan con una identidad heredada en Yogyakarta 2011.

La coproducción entre Indonesia y Estados Unidos, dirigida por Iwana y producida por Zack Rice a través de la productora Feed You Films, se encuentra entre los 10 títulos seleccionados para el JAFF Future Project en la edición de este año. Mercado JAFF en Yogyakarta, Indonesia.

“Ibu” sigue a Maya, una formidable mujer javanesa que una vez soñó con convertirse en escritora pero subsumió sus ambiciones bajo la obligación y la tradición. Ahora viuda, es madre mediante manipulación disfrazada de protección, y está resentida con sus hijas por perseguir libertades que le enseñaron que nunca podría reclamar.

Su hija mayor, Tash, huyó a Los Ángeles hace años, compaginando la maternidad soltera con una carrera creativa incierta. Cuando el marido de Maya, Arief, muere, Tash regresa a casa para enfrentarse no sólo a su dominante madre, sino también a su imponente abuela Dewi y a su media hermana Inez, una joven de 16 años que navega por el mismo campo minado emocional del que Tash huyó. Todo se rompe durante la Ceremonia de Oración del Séptimo Día de Arief cuando Maya se desmorona públicamente y confesa temores que nunca ha expresado.

«Siempre me ha interesado mucho explorar el atlas de la dinámica familiar, ya sea una familia tradicional indonesia (a menudo inspirada en mi propia educación) o una familia estadounidense ligeramente liberal», dice Iwana. «A medida que me convierto en padre y tengo que pensar mucho en mi interior, me siento más inspirado para explorar narrativas que rodean las complicaciones de la paternidad, para romper maldiciones generacionales y al mismo tiempo mantener costumbres valiosas».

La directora se siente inspirada no sólo como madre, sino también como hija. “A los 16 años me mudé de casa y he estado fuera desde entonces”, dice. «Esta historia refleja gran parte de mis sentimientos hacia esa parte de mi vida y mis experiencias de regreso a casa: del dolor al orgullo. Escribir personajes femeninos tan fuertes y complejos como el núcleo de ‘Ibu’ se ha convertido en algo así como un proceso hermoso, nostálgico y curativo».

“’Ibu’ ilustra los matices de cómo la pérdida, las tradiciones y el estigma pueden provocar un trauma generacional”, dice Iwana. «Explora las consecuencias que pueden tener los secretos violentos cuando se mantienen ocultos unos a otros en una unidad familiar. ‘Ibu’ se centra en nuestra protagonista, Tash, mientras trabaja para escapar de ese trauma, aunque este la alcanza a ella».

Romper el ciclo no siempre es fácil y perfecto. «Su desesperación por romper ese ciclo en realidad la coloca en la posición que quiere evitar, lo cual es una experiencia humana defectuosa pero identificable», dice. «Romper el ciclo no siempre es fácil y perfecto, pero el viaje para darte gracia a ti mismo es hermoso. Al final del día, ‘Ibu’ muestra una variedad de texturas diferentes que resaltan lo mismo: el deseo de ser amado».

La productora Rice añade: «Lancé Feed You Films con mi socia productora, Christine Woods, para defender las óperas primas de directores experimentados que tienen el arte y la visión, pero que aún no han recibido el apoyo o los recursos para realizar su primera película. Kanya Iwana es exactamente la cineasta para la que creamos esta empresa».

Rice conoció a Iwana por primera vez a través de su trabajo como fotógrafa y directora comercial. «Ella demostró una estética singular y un ojo cinematográfico que toca el alma», dice. «Pero no fue hasta que leí el guión de ‘Ibu’ que realmente comprendí el alcance de su talento. La honestidad y la precisión emocional de su escritura me dejaron anonadada».

Para validar la visión, Feed You Films produjo un cortometraje de prueba de concepto titulado «Home». «Kanya una vez más superó todas las expectativas», dice Rice. «Llegó preparada, intencionada y completamente en control de su set, capturando cada toma que necesitaba sin perder tiempo ni recursos en coberturas innecesarias. Dirigió un equipo mayoritariamente femenino con sensibilidad, amabilidad y total claridad, y todos en el set se unieron detrás de su visión».

En JAFF Market, la principal prioridad del equipo es asegurar el capital de producción restante para dar luz verde a la película. «El programa JAFF Future Project está en una posición única para conectar a cineastas con inversores que entienden las historias del Sudeste Asiático y quieren defender nuevas voces audaces», dicen los cineastas.

También buscan socios de distribución y ventas que comprendan tanto el mercado indonesio como el espacio artístico internacional. “Como los únicos cineastas estadounidenses seleccionados para el programa Future Project este año, unirnos a la comunidad cinematográfica indonesia es esencial para nosotros”, afirman. «Esta película sólo puede tener éxito si es una verdadera colaboración intercultural».

JAFF Future Project funciona como plataforma de desarrollo y centro de coproducción, diseñado para avanzar trabajos independientes hacia su finalización y distribución. La iniciativa se llevará a cabo del 29 de noviembre al dic. 1 en el Jogja Expo Center en Yogyakarta como parte de la celebración más amplia del vigésimo aniversario de la Festival de cine asiático Jogja-Netpac.