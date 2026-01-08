Ibrahim Risyad está etiquetado como Bandera Roja, la declaración de Salshabilla Adriani sobre no comprar alimentos se vuelve viral

Jacarta – Salshabilla Adriani Se convirtió en el centro de atención tras revelar su experiencia como esposa. Ibrahim Rishad. La pareja rara vez se ve afectada por problemas negativos, especialmente después de casarse en 2024. Sin embargo, recientemente ambos han recibido atención pública.

Los primeros momentos de la boda fueron tan memorables para Salshabilla Adriani que no pueden olvidarse. Uno de ellos es la costumbre de Ibrahim Risyad de comprar comida únicamente para él. ¡Vamos, desplázate más!

De hecho, Ibrahim Risyad ya vive bajo el mismo techo que su esposa, pero a menudo se olvida de comprarle comida cuando realiza pedidos a través de un servicio de entrega en línea.

«Cuando se casó por primera vez, siempre compraba comida solo para él. Lo siento, hay dos personas, dos estómagos en esta casa», dijo Salshabilla Adriani, citando el vídeo de TikTok @leylemager2, del jueves 8 de enero de 2026.

Según cuenta Salshabilla, un día en los primeros días de su matrimonio, Ibrahim Risyad se sintió tan indiferente que no le importó.

De hecho, en ese momento Salshabilla Adrani había dicho que tenía mucha hambre después de regresar del rodaje. Sin embargo, cuando llegó a casa, Ibrahim Risyad sólo compró comida para él y se olvidó del estado de su esposa.

«Al comienzo de mi matrimonio, llegué a casa después del rodaje, le dije: ‘Cariño, tengo hambre, vuelvo a casa, tengo mucha hambre’, luego cuando llegué a casa, la comida vino conmigo, él solo compró una. Eso es molesto, ¿verdad? Ya dije que tenía hambre», explicó Salshabilla Adriani.

Salshabilla Adriani, cuyo corazón es muy sensible, estaba molesta porque se sentía abandonada por su marido. Luego preguntó si Ibrahim Risyad todavía no estaba acostumbrado a vivir con él al comienzo del matrimonio.

«Mi hijo es un poco sensible a cosas así, ¿no?, como ‘¿No consideras que hay otras vidas en esta casa?'», dijo Salshabilla Adriani.

«Siempre le digo: ‘Cariño, las pequeñas conversaciones son realmente necesarias en la vida humana. Así que, simplemente haz una pequeña charla conmigo’. Si no quisiera seguir tu comida, la habría pedido yo mismo», continuó.

La acusación de tacaño de Ibrahim Risyad se deriva de su declaración de que no permitió que su esposa fuera ama de casa completa (IRT). Ibrahim Risyad cree que esto no beneficia a ambas partes. Por eso, le pidió a Salshabilla Adriani que sea siempre productiva y trate de lograr las cosas que quiere.