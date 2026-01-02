IBL 2026 se vuelve más emocionante, Dewa United Banten organiza una competencia de bebés gateando

Bantén, VIVA – Dewa United Bantén eligió una forma única de animar su partido en casa en la Liga de Baloncesto de Indonesia (IBL) 2026. El club apodado Los Hijos de Dios presenta un concurso bebé rastreo titulado Baby Race Challenge como parte de la serie de entretenimiento en cada juego en casa.

A través del sitio web oficial del club, el viernes la dirección del Dewa United afirmó que en esta actividad participaron bebés de entre seis y 18 meses. Este programa está diseñado para brindar una experiencia visual más interesante y familiar para la audiencia presente directamente en la arena.

En Baby Race Challenge, los participantes correrán para gatear hasta la meta acompañados de sus padres o tutores. Este concepto está presentado como entretenimiento familiar seguro, divertido e interactivo, y se espera que agregue color a la atmósfera de los partidos de baloncesto profesional.

La dirección del Dewa United añadió que el Baby Race Challenge es una forma de compromiso de la dirección del club y del estadio para hacer de los partidos de baloncesto no sólo un espectáculo deportivo, sino también un medio de recreación familiar. A través de este programa, Dewa United Arena en Tangerang quiere brindar una experiencia inclusiva para audiencias de todas las edades.

Esta competencia de gateo para bebés está programada para coincidir con los cuatro partidos en casa del Dewa United Banten a lo largo de la temporada IBL 2026. El calendario es el 10 de enero de 2026 contra Pelita Jaya, el 21 de febrero de 2026 contra Satria Muda Pertamina Bandung, el 9 de mayo de 2026 contra Bogor Hornbills y el 10 de mayo de 2026 contra los Bengawan Solo Knights.

Cada sesión de competición tiene un cupo limitado, con un número de participantes que oscila entre cinco y 10 bebés por competición. Todos los participantes deberán gozar de buen estado de salud y deberán estar acompañados de un acompañante durante la actividad.

Para comodidad de los participantes, los acompañantes podrán traer juguetes, snacks especiales para bebés o biberones de leche a modo de señuelo para que el bebé pueda avanzar hacia la meta. El bebé más rápido será coronado ganador en cada sesión de carrera.

Como forma de agradecimiento, los tres participantes más rápidos en cada sesión tendrán derecho a atractivos premios en forma de entradas para el partido local del Dewa United Banten, camisetas para niños y diversos artículos para bebés.