IBCSD fortalece el compromiso de GRAP 2030 para superar los problemas

Jakaarta.viva – El Consejo de Negocios de Indonesia para el Desarrollo Sostenible (IBCSD) confirma el compromiso de GRAP 2030 como contenedor de colaboración negocio para lidiar con la contracción y residual alimento (SSP) en Indonesia sistemáticamente.

Esto se hizo eco en el evento titulado ‘Compartir conocimiento: de política a placa – Mendorong Política que respalda el manejo de la contracción y el resto de la comida en el sector empresarial ‘ en Yakarta. Este evento es un impulso importante en el fortalecimiento de la colaboración cruzada para superar los problemas.

Al mismo tiempo, abriendo una red de festivales 4th Aniversario Agarre 2030 y advertencia Día Internacional de Conciencia de la Pérdida y los Desechos de los Alimentos (IDAFLW) 2025.

«Cuatro años del viaje de GRASP 2030 demuestran que la cooperación mutua entre el gobierno, los negocios, los académicos y la sociedad civil es la clave para superar la pérdida y la comida restante», el director ejecutivo de Indah Budiani IBCSD, citado a partir de su declaración, martes 9 de septiembre de 2025.

«Esta celebración de cumpleaños es al mismo tiempo un impulso para fortalecer un compromiso conjunto y hacer eco de este problema de manera más amplia para la comunidad», agregó.

Taller de cooperación mutua Superación de contracción y alimentos residuales (GRASP) 2030

Mientras tanto, Agelique Dewi, presidenta GRASP 2030 y Jefe de Sostenibilidad Nutrifood, agregó la importancia del apoyo político a favor del mundo de los negocios para que los esfuerzos para reducir el SSP pudieran funcionar de manera efectiva.

«Su De la política a la placa Nos recuerda que lo que se decide a nivel de política afectará a toda la cadena alimentaria al plato. Por lo tanto, el soporte de políticas es la clave para que los pasos que hayan sido tomados por el sector empresarial para reducir la pérdida y el resto de los alimentos pueden ser más dirigidos y sostenibles «, dijo Angelique

En esta ocasión, también es una celebración Aniversario El cuarto agarre 2030 como una forma de fortalecer el compromiso de la firma de GRAP 2030 para continuar compartiendo buenas prácticas e innovaciones presentes en el sector alimentario.

Desde que se lanzó en 2021, Grasp 2030 se ha desarrollado rápidamente de una firma de 9 a 39, que consiste en el sector empresarial y varias organizaciones a lo largo de la cadena de suministro de alimentos. Este crecimiento muestra la colaboración de multipiabilidad cada vez más fuerte en el manejo de pérdidas y los alimentos restantes (SSP) en Indonesia, así como las oportunidades de apertura para que más empresas y organizaciones se unan y expandan los impactos compartidos.

Hizo hincapié en que la actividad produjo material de entrada integral para las políticas nacionales que apoyan los esfuerzos para reducir la pérdida y los alimentos restantes. Además de aportar oportunidades para una sinergia más amplia entre el gobierno, los sectores de negocios, los académicos, las ONG y la sociedad civil.

«Grap 2030 confirma su compromiso de continuar siendo una plataforma de colaboración que une las políticas con las prácticas comerciales, para la realización de un sistema alimentario indonesio más sostenible», concluyó.