Ibas Yudhoyono valora el Pencak Silat como medio para construir el carácter de la generación joven

Jacarta – El vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia por el Partido Demócrata, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), expresó su pleno apoyo al desarrollo y la conservación. artes marciales como patrimonio cultural y como medio para formar el carácter nacional.

Destacó la importancia de defender deportividadfortalecer la hermandad y hacer del pencak silat un orgullo nacional que pueda enorgullecer un nombre Indonesia en este mundo.

Ibas transmitió esto cuando asistió al Campeonato Setia Hati Terate MPR RI – EBY 2025 Pencak Silat el martes 14 de octubre de 2025 en Gor Singodimejo, Ponorogo.

A esta actividad asistieron cientos de activistas de Pencak Silat de la Hermandad Fiel Corazón Terate (PSHT) de varios distritos incluidos en el Distrito Electoral de Java Oriental VII.

En su discurso, Ibas destacó que el pencak silat no es sólo un deporte, sino un símbolo del orgullo y la identidad de la nación indonesia.

«Pencak silat es un deporte nacional, nuestra cultura nacional. Es un deporte que es popular no sólo entre la gente en las ciudades, sino también en las aldeas. Por lo tanto, debemos estar orgullosos, agradecidos y agradecidos por continuar desarrollando este deporte indonesio único, preservarlo y hacerlo global», dijo Ibas en su declaración, el miércoles 15 de octubre de 2025.

Además, enfatizó que el pencak silat es también un foro importante para formar el carácter de la generación más joven para que tenga espíritu de lucha y espíritu de unidad.

«El deporte del pencak silat no es sólo un medio de autodefensa, sino también un medio de construir el carácter de la generación más joven para que sean superiores, fuertes y unidos en la vida de la nación y el estado», dijo.

Ibas también invitó a todos los guerreros del PSHT a seguir defendiendo los valores de deportividad y hermandad que son el espíritu de cada partido.



Ibas Yudhoyono abre el campeonato de pencak silat

«Defendamos el espíritu deportivo, fortalezcamos el sentido de hermandad y hagamos del pencak silat parte de la cultura de cooperación mutua para construir una nación independiente y con carácter», dijo Ibas.

En esa ocasión, Ibas también expresó su agradecimiento a los jóvenes deportistas que habían enorgullecido a la nación.

«Bung Aji Bangkit es una de las historias de éxito de los jóvenes indonesios que enorgullecieron a la nación. Es una inspiración para que la generación más joven sobresalga, no sólo a nivel nacional, sino también en el mundo», afirmó.