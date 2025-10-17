Ibas Yudhoyono enfatizó que la educación del carácter puede producir una generación superior

Jacarta – El vicepresidente de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio de la fracción del Partido Demócrata, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), enfatizó que moralidad es una base insustituible para cada individuo y nación.

Esto fue revelado por Ibas en una inspiradora conferencia pública en Gontor de la Universidad de Darussalam (UNIDA), Ponorogo Regency, Java Oriental, el 16 de octubre de 2025.

«No importa lo alto educaciónnuestra riqueza y posición, sin moral, serán todas destruidas. esa moraleja personaje. «Aunque no sean supervisados, aunque no sean controlados, estos valores deben formar parte de cada uno de nosotros», afirmó Ibas en su declaración del viernes 17 de octubre de 2025.

Ibas enfatizó que una educación con carácter es la clave para dar a luz a una generación superior, tanto intelectual como moral y espiritualmente. Recordó que el proceso Estudiar es el viaje de su vida.

«La vida es como una universidad eterna. Podemos graduarnos dentro de cuatro años, pero nunca dejar de aprender. Aprende donde y cuando quieras, para que puedas seguir progresando y siendo útil», dijo.

Este miembro de la RPD RI por el distrito electoral VII de Java Oriental continuó destacando la importancia de una combinación de idealismo y pragmatismo en la construcción de la nación. Según él, el progreso sin estar basado en la moral sólo conducirá al conflicto, a la desorientación de valores y al vacío de la civilización.



Vicepresidenta de la Asamblea Consultiva del Pueblo de Indonesia, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)

«La nación puede progresar, pero queremos ser civilizados. Debemos ser personas que tengan un alma pacífica, un alma educada, un alma inteligente y un alma buena. La moral es la base de la civilización de la nación», enfatizó Ibas.

También expresó su opinión sobre los desafíos globales y los avances tecnológicos, incluida la Inteligencia Artificial (IA). Según el vicepresidente del consejo asesor de KADIN, ante la tecnología hay que utilizar el conocimiento para el bien.

También destacó la atención a la nutrición y educación de los niños indonesios como una forma de inversión a largo plazo para la nación.

Ibas pidió que a la generación más joven se le dé una oportunidad justa de crecer sana, inteligente y moralmente, con el fin de crear un futuro fuerte e independiente para la nación.

«Queremos que los niños indonesios tengan una oportunidad justa y crezcan sanos, inteligentes y con moral. Ésa es la verdadera inversión de la nación», añadió.