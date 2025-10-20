Ibas recuerda que el programa MBG debe gestionarse de forma transparente: sin apropiación indebida

Jacarta – El vicepresidente del MPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), se compromete a supervisar varios programas. educación a nivel nacional, incluidas becas y tarjetas inteligentes de Indonesia (KIP), que han ayudado a miles de estudiantes a continuar asistiendo a la escuela.

Así lo reveló Ibas durante su visita a Pacitan Regency, Java Oriental.

También expresó su agradecimiento por la política del presidente Prabowo Subianto de iniciar el establecimiento de la Escuela Popular, donde Pacitan fue una de las regiones que recibió esta oportunidad.

«No todos los distritos tienen escuelas públicas. Pacitan tiene suerte, lo que significa que el gobierno realmente presta atención a la educación aquí. Debemos estar agradecidos por esto y apoyarlo juntos», dijo Ibas en su declaración, el lunes 20 de octubre de 2025.

Destacó la importancia de desarrollar la mentalidad y el carácter de la generación más joven. Ibas también dio un ejemplo de las actividades de exploración como una forma real de educación no formal que construye un espíritu de unión y liderazgo.

«Actividades como los campamentos scouts son muy buenas, porque forman personajes fuertes y fomentan un espíritu de hermandad. Queremos que nuestros hijos crezcan y sean una generación superior y tengan grandes sueños», afirmó.

Además de la educación, el Consejo Asesor de KADIN también destacó la importancia del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG) para estudiantes escolares, como parte de los esfuerzos por crear una generación que Saludable y fuerte.

«Construir una nación requiere un alma fuerte y un cuerpo sano. El programa de comidas nutritivas gratuitas no sólo alivia la carga de las madres, sino que también garantiza que nuestros hijos crezcan sanos e inteligentes. Al menos los gastos del hogar se pueden reducir entre 300.000 y 600.000 IDR cada mes», explicó.

Ibas también asesoró a todas las partes implicadas en la gestión cocina En general, el programa MBG mantiene transparencia y confiabilidad.

«No puede haber mal uso, no puede haber desabastecimiento ni intoxicaciones. Tiene que haber tiempo, calidad y priorizar cuatro cosas saludables y cinco perfectas», subrayó.

Según él, el programa MBG no sólo mejora la salud de los niños, sino que también abre nuevas oportunidades laborales en torno a las cocinas públicas, fortalece el ecosistema económico local y apoya a los agricultores, ganaderos y mipymes de la región.

En esta ocasión, Ibas también destacó el potencial turístico natural de Pacitán que consideró de gran atractivo si se gestiona de forma sostenible.