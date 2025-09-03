Iba Con los presuntos perpetradores de saqueo de sus casas, Uya Kuya presentó justicia restaurativa

VIVA – Miércoles por la tarde 3 de septiembre de 2025, Vas a Visitó la policía metropolitana de East Yakarta. La llegada de Uya Beserrta su esposa, Astrid Kuya, a la estación de policía de East Yakarta estaba relacionada con uno de los presuntos perpetradores saqueos asegurados por la policía.

Uya Kuya reveló en ese momento que el presunto autor trajo un aire acondicionado acondicionado aire acondicionado en su casa. Sin embargo, se reveló que el miembro no activo del Partido Nacional del Mandato (PAN) admitió que no podía soportar al sospechoso de los perpetradores.

Porque el presunto autor es una mujer cuya edad es mucho mayor que ella. La mujer también solo trabajó como asistente de estacionamiento y tuvo que mantener a sus nietos discapacitados.

«Había una persona sospechosa de ser asegurada cerca de mi casa, y fue tomada aquí. Luego lo comprobé que resultó que los perpetradores eran sospechosos, sus madres eran mayores que yo», dijo Uya Kuya desde YouTube, el jueves 3 de septiembre de 2025.

Al ver la supuesta condición de los perpetradores, Uya Kuya afirmó sentirse. Incluso renunció a la disposición justicia restaurativa. Entonces, más tarde, el caso que sucedió a la madre no llegó al juicio.

«Anteriormente conocí información de amigos de la policía, la condición de esta madre también era una asistente de estacionamiento, su nieto también era discapacidades mudas. Su esposo también era un asistente de estacionamiento con su hijo y decidí, tomando la iniciativa para mí que presentó justicia restaurativa», dijo Uya Kuya.

Agregó: «Así que le pedí a la policía si podría haber un método de justicia restaurativa que se decía que era tan largo como quienes presentaron a los presuntos perpetradores o yo.

El propio Uya afirmó haber perdonado a la madre. Porque la madre vino a la casa de Uya y encontró a AC acostado frente a la casa de Uya e inmediatamente la llevó.

«Lo siento. Dije que él era sincero, la madre no se refería a nada. Ella vino a escuchar a mi casa y continuó encontrando frente a la puerta que había un aire acondicionado.